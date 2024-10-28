Тоня Матвиенко рассказала, о чем попросила Вакарчука после смерти мамы: было неожиданно, но он сразу согласился

Певица Тоня Матвиенко после смерти мамы – народной артистки Нины Матвиенко – получила немало поддержки от коллег, одним из которых был Святослав Вакарчук. Именно его исполнительница попросила об услуге перепеть его песню, а фронтмен группы "Океан Эльзы" не отказал.

Видео дня

Случилось это после того, как Вакарчук выразил соболезнования после известия о смерти Нины Матвиенко и отметил, что всегда готов помочь ее дочери. "Если что, всегда обращайся", – рассказала его слова Тоня Матвиенко в интервью Славе Демину.

Через некоторое время исполнительница решила, что все же воспользуется возможностью, и попросила Святослава Вакарчука перепеть песню "Океана Эльзы" – "Друг", написанную более 20 лет назад. Артист сразу согласился с предложением, но назвал одно условие.

"Я вдруг придумала, что хочу перепеть его песню. А он спрашивает, какую песню. "Друг". Он говорит: "Неожиданно". Сразу согласился, но попросил, чтобы я ему дала послушать, как я пою", – рассказала певица.

Она призналась, что запись трека длилась около четырех месяцев. Тоня Матвиенко хотела привлечь к работе продюсера Ивана Клименко и потому ожидание этой возможности подвинуло дедлайн.

"Где-то через 4 месяца (записала песню. – Ред.), потому что я долго ждала ответа Ивана Клименко. Я хотела, чтобы эту песню сделал он", – сообщила певица.

Позже она выполнила свое обещание и дала послушать свою версию песни Святославу Вакарчуку. "Писал "молодец" и два желто-голубых сердечка", – рассказала Матвиенко о его реакции.

В частности, исполнительница призналась, что группа предоставила ей право на песню и разрешила получать прибыль с прослушиваний трека. Однако большая часть заработка все же идет "Океану Эльзы". "Мне немного дали процентов", – объяснила Тоня Матвиенко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко уволилась из университета культуры Поплавского и назвала причину. Ей было тяжело усидеть на двух стульях, поэтому она решила сосредоточить внимание на карьере певицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!