Тоня Матвиенко призналась, что слышала комментарии покойной мамы после ее смерти: казалось, что я схожу с ума

Певица Тоня Матвиенко рассказала о сложном периоде после смерти матери – народной артистки Украины Нины Матвиенко – и призналась, что переживала глубокое горе и имела проблемы с алкоголем. По словам исполнительницы, после потери она даже слышала голос мамы, что заставляло ее сомневаться в собственном психическом состоянии.

Видео дня

Артистка вспомнила в интервью Алине Доротюк, что в тот период начала злоупотреблять алкоголем. Она прямо связывает это с болью утраты.

"После потери мамы я пила много алкоголя", – сказала Матвиенко. В то же время она подчеркнула, что постепенно собственноручно смогла справиться с кризисом.

Артистка рассказала о необычном опыте, который переживала после смерти матери. Она утверждает, что слышала ее голос и внутренние "комментарии", которые поддерживали и подталкивали не сдаваться.

"Тогда мама со мной всегда разговаривала, я слышала ее голос. Говорила: "Давай, вперед!" Я слышала ее комментарии. Говорила: "Я ушла, но это не значит, что ты должна себя сломать. У тебя жизнь продолжается. После моей смерти увидишь – будешь петь. И не упусти этот шанс". Такое она мне говорила. В тот момент казалось, что я схожу с ума", – призналась певица, отвечая на вопрос о том периоде.

Несмотря на это, к психологу Матвиенко не обращалась. Она объяснила, что сознательно отказалась от такой помощи, поскольку считала, что ей нужно время и возможность самостоятельно прожить это состояние. По ее словам, она понимала, что с ней происходит, и не испытывала страха, хотя признает, что период был чрезвычайно сложным.

По словам певицы, ключевую роль в ее восстановлении сыграла работа. После похорон артистке позвонили из университета, где она преподавала, и попросили вернуться из-за начала экзаменов у студентов. Именно это, говорит Матвиенко, заставило ее собраться: она погрузилась в работу, много времени проводила со студентами, старалась постоянно быть занятой.

Напомним, народная артистка Украины Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года – за два дня до своего 76-летия. Прощание с ней состоялось 11 октября 2023 года в Киеве, в Национальной филармонии Украины. Тысячи людей – поклонников, коллег, представителей культуры и власти – в течение четырех часов подходили к гробу с цветами, чтобы отдать дань уважения. Когда тело артистки выносили из здания, сотни людей вокруг аплодировали стоя – 10 минут непрерывных оваций, слезы и возгласы "браво" стали последним аккордом в ее земной жизни. Дочь артистки Тоня Матвиенко вспоминала, что мама перед смертью просила не плакать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!