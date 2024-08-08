Вязаные трусы, спортивный костюм Dior и маленький слоненок: 10 самых интересных образов Олимпиады-2024 в Париже

Олимпиада в Париже продолжается и это не просто спортивная доблесть мирового уровня. Знаменитости съехались в город, стремясь не только увидеть спортсменов на вершине их мастерства, но и внести модный вклад.

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Пожалуй, неудивительно, что эти Олимпийские Игры стали наиболее модными, учитывая, что официальным спонсором мероприятия роскошный конгломерат LVMH, пишет CNN. Даже спортсмены демонстрируют свою индивидуальность с помощью маникюра и аксессуаров.

Селин Дион в костюме Dior

Крисси Тейген в вязаных трусах

Ким Еджи и ее талисман-слоник

Премьер министр Великобритании Кейр Стармер и его модный дождевик

Снуп Дог и олимпийские символы

Гимнастка Симона Байлза и блестящая косметичка

Принцесса Анна нарушила королевский дресскод

Американская гимнастка Джордан Чайлз позирует с медалью и грилзами на зубах

Легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон и ее яркий маникюр

Джилл Байден в джемпере с символом Олимпиады

Ранее OBOZ.UA писал о том, какСамая титулованная гимнастка мира Симона Байлз показала свой талисман: коза из белого золота и 546 бриллиантов.

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