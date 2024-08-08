Вязаные трусы, спортивный костюм Dior и маленький слоненок: 10 самых интересных образов Олимпиады-2024 в Париже
Олимпиада в Париже продолжается и это не просто спортивная доблесть мирового уровня. Знаменитости съехались в город, стремясь не только увидеть спортсменов на вершине их мастерства, но и внести модный вклад.
Пожалуй, неудивительно, что эти Олимпийские Игры стали наиболее модными, учитывая, что официальным спонсором мероприятия роскошный конгломерат LVMH, пишет CNN. Даже спортсмены демонстрируют свою индивидуальность с помощью маникюра и аксессуаров.
Селин Дион в костюме Dior
Крисси Тейген в вязаных трусах
Ким Еджи и ее талисман-слоник
Премьер министр Великобритании Кейр Стармер и его модный дождевик
Снуп Дог и олимпийские символы
Гимнастка Симона Байлза и блестящая косметичка
Принцесса Анна нарушила королевский дресскод
Американская гимнастка Джордан Чайлз позирует с медалью и грилзами на зубах
Легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон и ее яркий маникюр
Джилл Байден в джемпере с символом Олимпиады
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