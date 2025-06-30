'Только не целуйте взасос!' Ирину Билык напугал мужчина, который выбежал к ней на сцену

На фестивале "Поколение", состоявшемся 29 июня, произошел неожиданный инцидент во время выступления украинской певицы Ирины Билык. Посреди концерта на сцену прорвался мужчина и, похоже, решил признаться в любви к артистке.

Видео дня

Видео инцидента, которое сняли зрители, быстро набрало популярности в сети. Фанат, преодолев охранников, неожиданно оказался рядом с артисткой, чем сильно напугал ее.

На записях из зала слышно, как растерянная Билык пытается справиться с ситуацией. "Только не целуйте взасос", – обращается она к мужчине, пока тот обнимает ее перед толпой и держит телефон для селфи. Через несколько секунд на сцену поднимаются охранники, которые оперативно сопровождают незнакомца за кулисы.

Однако артистка неожиданно становится на защиту поклонника. "Не трогайте, это мой фанат, мой поклонник. Я знаю, что бывает такая любовь. Вы знаете, я сама когда-то очень была влюблена в артистов и едва не выпрыгивала также на сцену, когда видела Виталия Билоножко и Колю Гнатюка", – заявила Билык, вызвав шквал аплодисментов в зале.

Интересно, что еще утром того же дня певица опубликовала в своем Instagram короткое видео с исполнением песни "Одинокая" и поделилась личными мыслями. "Как считаете, почему меня перестали интересовать мужчины?" – подписала 55-летняя артистка ролик.

Ранее OBOZ.UA писал, что после ссоры и окончательного разрыва отношений, Ирина Билык спустя несколько месяцев помирилась с экс-возлюбленным – Дмитрием Коляденко. Первой женой шоумена была продюсер Елена Коляденко. Их брак продлился около 10 лет. Уже через некоторое время хореограф начал жить с Ириной Билык вместе, и длилось это 5 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!