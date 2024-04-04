То, что жило внутри 704 дня великой войны. Украинская рок-группа O.Torvald презентовала новый альбом 'Втома'

Украинская рок-группа O.Torvald, наиболее известная саундтреком к телешоу "Киев днем и ночью" и участием в Евровидении-2017, выпустила новый альбом "Втома", в который участники вложили все пережитые свои эмоции и украинцев за более 2 лет полномасштабного вторжения России. Важным аспектом этого наследия стало полное погружение группы в творчество, минуя любые стандарты написания текстов и отвергая все ожидания.

После релиза в 2023 году трека "Я повернусь" команда должна была объявить о распаде группы, но, как отметили OBOZ.UA в пресс-службе O.Torvald, воплотить это в жизнь не удалось из-за безумной поддержки публики. В новый альбом "Втома" вошло 16 песен, 10 из которых уже можно прослушать на стриминговых платформах Spotify, Apple Music и YouTube Music.

"В этом релизе мы отпустили себя и позволили себе делать то, что всегда хотели, абсолютно не переживая понравится ли это массам. Вы не найдете в нем спекулятивных треков о войне, свободе, воле и псевдопатриотизме", – рассказал фронтмен группы Женя Галич.

Для создания альбома участникам пришлось пройти через психологические препятствия, рефлексии переживаний и ностальгию по спокойному прошлому. Свой вклад в написание песен сделали все участники O.Torvald не только специализируясь на музыкальных инструментах, но и создавая собственные тексты.

"Особенностью альбома было то, что впервые за долгое время мы уединились и отдавались полностью музыке и написанию альбома. Просыпались по графику, сидели за инструментами по 8-10 часов и только вечером пересматривали фильмы о музыке, готовили еду, гуляли, узнавали друг о друге что-то новое и делились своими переживаниями", – продолжил певец.

Этот доробок стало так называемой душой группы, в которой каждый участник описал свои тревоги, а фронтмен Женя Галич, который служит в рядах ВСУ, поделился своим опытом лечения посттравматического синдрома и побуждал не держать все проблемы в себе.

"Втома" – альбом, отражающий наш личный опыт и переживания. В нем мы рассказываем о том, что жило внутри нас 704 дня полномасштабного вторжения, но даже друг с другом мы этими эмоциями не делились. "Втома" и об опыте лечения от посттравматического синдрома, и о ностальгии по прошлому, и о боли сегодняшней", – резюмировала группа в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, фронтмен O.Torvald Женя Галич в октябре 2023 года даже отменил тур по Северной Америке из-за "напряженной ситуации в Украине" по приказу военного руководства. Вокалист неоднократно отмечал, что пока в стране война, он в первую очередь военный офицер. По состоянию на февраль 2024 года Женя Галич защищает Украину на Бахмутском направлении.

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