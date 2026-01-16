Тина Кароль приехала в прифронтовой город после упреков о трусости. Фото

Певица Тина Кароль посетила прифронтовой Славянск Донецкой области. Отправилась к воинам она в компании писателя и военнослужащего Сергея Жадана.

О поездке стало известно именно благодаря Жадану, который опубликовал совместное фото с артисткой и другими военными у стелы на въезде в город, расположенный примерно в 20 километрах от линии фронта.

Как сообщил Жадан, они вместе с Тиной Кароль посетили 18-ю Славянскую бригаду Национальной гвардии Украины, которая сейчас входит в корпус "Хартия" и защищает город. По его словам, за последние месяцы это была не первая поездка к бойцам бригады, во время которой каждый раз происходят новые знакомства и разговоры с военными.

В заметке Сергей Жадан отметил, что во время визита они познакомились с командиром бригады – Героем Украины, полковником Геннадием Куцым. По словам писателя, он имел возможность пообщаться с командиром о ситуации на фронте и в тылу, психологическом состоянии военных, а также о городе, которым сейчас занимается бригада.

Кроме того, гости передали для хорунжей службы около сотни книг, собранных украинскими издателями в рамках инициативы "Библиотека хартийца".

Поездка Тины Кароль в прифронтовой город состоялась на фоне более давних публичных упреков в ее адрес относительно нежелания выступать непосредственно на передовой. В 2023 году рассказывал об этом певец и телеведущий Коля Серга, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и присоединился к инициативе "Культурный десант".

По словам Серги, Тина Кароль сначала соглашалась присоединиться к поездкам с выступлениями для военных, однако за день до выезда отказывалась. Он подчеркивал, что не осуждает певицу и предполагает, что причиной могла быть банальная человеческая боязнь.

OBOZ.UA писал, что в свое время Тина Кароль прошла курс военной подготовки. Звезда показала, как учится стрелять на полигоне и оказывает первую медицинскую помощь, чтобы в критическом случае быть готовой защищать себя и окружающих.

