Тимур Мирошниченко поразил суммой, которую ему платят за проведение Нацотбора на Евровидение

Тимур Мирошниченко – постоянный ведущий Национального отбора на Евровидение и украинский голос главного международного конкурса уже много лет. Шоумен раскрыл, какие гонорары ему удается на этом зарабатывать. Правда, гонораром эту сумму назвать сложно. Речь о 185 гривнах.

Более того, по словам телезвезды, из этой суммы ему еще и приходится платить налоги. О "надоблачных заработках" благодаря Евровидению Мирошниченко рассказал во время общения с журналистами "Новости.Live".

"Я постоянный ведущий "Евровидения", если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано, кажется, 185 грн. И с этих 185 грн еще нужно налог заплатить", – поделился ведущий.

Отметим, букмекеры тем временем прогнозируют Украине уверенную победу на международном песенном конкурсе Евровидения-2024. После объявления результатов Национального отбора, согласно которым в Мальме (Швеция) поедут Jerry Heil и alyona alyona, шансы нашей страны выросли до 18%.

Напомним, что Украина выступит в первой части первого полуфинала Евровидения-2024. Что уже известно о конкурсе, где и как он будет проходить – узнайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победном дуэте Jerry Heil и alyona alyona и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре. Детальнее – читайте в материале.

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