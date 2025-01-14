Телеведущий Анатолич встретился с Еленой Зеленской и рассказал, о чем они поговорили с глазу на глаз

Телеведущий Анатолий Анатолич поделился впечатлениями от встречи с первой леди Украины, а по совместительству его давней знакомой Еленой Зеленской. Встреча состоялась во время мероприятия, организованного для подростков Одесщины.

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Анатолич модерировал разговор, в котором школьники обсуждали с Еленой Зеленской важность образования, творчества и веры в собственные силы. Об этом он рассказал в Instagram. Телеведущий добавил, что удалось также поностальгировать по своим школьным временам вместе с первой леди.

"Во время разговора вспомнили свои школьные годы. И нашу родную 95-ю гимназию в Кривом Роге", – поделился Анатолич.

На мероприятии было открыто укрытие для дошкольников и школьников Одесской области, созданное Фондом Елены Зеленской. Также были проведены воркшопы, направленные на развитие творческих способностей подростков и помощь в выборе будущей профессии.

"Когда тебе 15, и к тебе в твой маленький городок приезжает первая леди, ты невольно начинаешь верить, что все в этом мире возможно", – отрефлексировал телеведущий.

Он также выразил восхищение первой леди и ее вкладом в развитие образования и общества: "Отдельный восторг нашей первой леди. Горжусь, что у нас есть Елена Зеленская".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Анатолич резко прошелся по беглым блогерам Александру Волошину и Дмитрию Евтушенко, которые недавно выпустили совместный подкаст, где пожаловались на большое количество негатива от украинцев и решили поучить сограждан, как правильно жить.

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