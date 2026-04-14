Телеведущая Витвицкая раскрыла подробности серьезной ссоры с Ириной Билык, после которой звезда демонстративно игнорировала ее

Телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о серьезном конфликте с Ириной Билык, после которого певица демонстративно игнорировала ее и отказывалась от общения даже во время публичных мероприятий. Инцидент произошел более 10 лет назад во время работы журналистки над программой "ТСН.Особливе", последний полноценный выпуск которой вышел в феврале 2014-го.

По словам Витвицкой в комментарии Наталье Тур, конфликт был "достаточно глубоким" и возник после выхода одного из новостных материалов об артистке. Она вспомнила, что после этого Билык обиделась и во время совместной пресс-конференции села отдельно и не хотела с ней разговаривать.

Телеведущая объяснила, что, вероятно, причиной недоразумения стала ситуация с квадрокоптером. По ее словам, тогда кто-то запустил дрон, и певица могла решить, что к этому причастна команда программы.

Несмотря на конфликт, со временем Витвицкой и Билык удалось наладить отношения. Ведущая рассказала, что они нашли общий язык и впоследствии нормально общались.

"Я помню, что был достаточно глубокий конфликт с Ириной Билык. Мы даже потом были на одной пресс-конференции – она сидела отдельно и даже не хотела со мной общаться, – вспомнила журналистка. – Насколько я помню, тогда кто-то запустил квадрокоптер. И она, кажется, думала, что это мы. И поэтому обижалась. Было много каких-то моментов, но, на самом деле, потом мы нашли общий язык".

Витвицкая объяснила, что не занималась подготовкой сюжетов, а была лишь ведущей в кадре. Она подчеркнула, что иногда подача новостей вызывала недовольство со стороны героев и это, соответственно, также могло влиять на отношения с самими звездами.

В частности, телеведущая добавила, что поддерживала теплые отношения с матерью Ирины Билык и хорошо с ней общалась при ее жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Соломия Витвицкая также была в ссоре с журналисткой Натальей Тур, которой давала недавний комментарий. Ее коллега рассказала, что ведущая обиделась на вопрос личного характера, и они долгое время не общались.

