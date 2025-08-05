Вырывают микрофон, блокируют и обзывают: светская журналистка, которую сравнивают с Катей Осадчей, рассказала о звездах-скандалистах

Светская журналистка "Люкс ФМ" Наталья Тур, которую часто сравнивают с Катей Осадчей из-за похожего стиля интервью, поделилась историями о непростых встречах с украинскими знаменитостями. Она рассказала, как иногда приходится сталкиваться не только с хамством, но и с открытой агрессией со стороны известных людей.

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По словам Тур в разговоре с Алиной Доротюк, звезды не всегда готовы к неудобным вопросам или просто не имеют настроения для общения, поэтому могут повести себя довольно резко.

Надежда Матвеева и "свинство"

Одним из самых загадочных для Натальи Тур остается конфликт с телеведущей Надеждой Матвеевой. По словам журналистки, во время записи комментария она спросила о сыне и муже, который намного моложе Надежды. В ответ Матвеева очень остро отреагировала: выхватила микрофон из рук, начала кричать, что "это свинство" о таком спрашивать.

Наталья Тур утверждает, что эту информацию можно найти в открытом доступе, поэтому это не является каким-то секретом. Она до сих пор не понимает такой реакции и сожалеет, что отношения не удалось наладить.

Соломия Витвицкая: долгий путь от конфликта к примирению

В противовес Матвеевой, с Соломией Витвицкой конфликт удалось решить. Журналистка рассказала, что ведущая обиделась на вопрос личного характера, и они долгое время не общались.

В конце концов, Наталья сама сделала первый шаг к примирению, предложив поговорить. "Я подошла и говорю, Соломия, ну сколько уже можно обижаться? Давайте вы проговорите все, что вы думаете обо мне, я вам объясню, почему я в тот момент сделала так", – вспомнила Тур. После диалога женщины смогли объясниться, записать новый комментарий и пожать руки.

Дантес, блокировка и "недожурналисты"

Особое место в рассказе занимает конфликт с Владимиром Дантесом. Тур призналась, что он заблокировал ее в Telegram-канале из-за якобы предвзятого отношения. Журналистка считает, что причиной стала статья на сайте "Люкс ФМ", которая не имела к ней никакого отношения. Дантес опубликовал скриншот профиля Тур у себя, назвал ее "журналисткой Люкс ФМ" в саркастическом стиле и заблокировал, не разобравшись в ситуации.

Наталья Тур отмечает, что он повел себя "очень некрасиво". Она считает, что вместо публичных оскорблений, он мог бы просто написать ей и выяснить все вопросы лично. Она до сих пор не понимает, почему он выбрал такой путь, и планирует спросить его об этом, если они еще когда-то пересекутся.

Тарас Цимбалюк и "конч*ные журналисты"

Еще один громкий конфликт произошел с актером Тарасом Цимбалюком из-за российской музыки. Когда Цимбалюк опубликовал в сториз, как слушает песни российского артиста, который поддерживает Путина, Наталья написала ему лично, призвав удалить сториз. Получив полное игнорирование, журналистка записала видео в TikTok, где объяснила, почему не стоит слушать российскую музыку.

В ответ Цимбалюк заблокировал Тур и написал пост о якобы "конч*ных журналистах", которые хайпуют на его имени. По мнению Тур, такое поведение – это провал антикризисной коммуникации. Она считает, что актер должен был бы извиниться за свой поступок, а не демонстрировать оскорбления. Вместо этого он прячется от разговора и продолжает игнорировать журналистку на мероприятиях. Наталья все еще надеется на диалог и публично пригласила Тараса на интервью, чтобы закрыть этот гештальт.

Рамина Эсхакзай: "в черном списке" из-за монтажа

Журналистка также рассказала о конфликте с журналисткой Раминой Эсхакзай. Во время премьеры фильма о животных Наталья Тур сначала задавала вопросы на эту тему, а потом перешла к личным. В итоге, для выпуска она вырезала часть о четвероногих, оставив только личные вопросы.

"Она на следующую съемку сказала мне: "Вы у меня в черном списке, я вам больше никогда не дам комментарий. Потому что вы вырезали о важном для меня, вы вырезали о животных. А оставили только о личной жизни", – объяснила Тур.

Моральное давление и обвинения в "желтизне"

Наталья Тур признается, что подобные ситуации очень давят морально. Она часто сталкивается с тем, что звезды открыто обвиняют ее в "желтизне" или отказываются давать комментарии, опираясь на отрывки в TikTok, а не на полноценные выпуски.

"Нет неудобных вопросов, есть неумение на них просто отвечать", – заметила журналистка. Она подчеркивает, что всегда дает артистам возможность отказаться от ответа, но не понимает публичной агрессии вместо диалога. Тур считает, что такие действия являются признаком плохой коммуникации и нежелания брать ответственность за свои поступки.

О сравнениях с Катей Осадчей

Наталья Тур также призналась, что сравнения с Екатериной Осадчей неизбежны, поскольку она "была в свое время лидером в этой нише". Хотя ей бы хотелось, чтобы ее воспринимали как Наталью Тур, она понимает, что для этого нужно время.

"Я к этому отношусь как-то нейтрально, наверное, потому что я понимаю, что сравнения не избежать. Екатерина Осача была в свое время лидером в этой нише. И конечно, когда заходит кто-то новый и кто-то, у кого это хорошо получается, так или иначе тебя всегда будут сравнивать, – подытожила журналистка. – Я понимаю, что для этого тоже нужно время, чтобы люди привыкли к новым именам".

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