Тейлор Свифт объявила, за кого проголосует на выборах США, и тонко подколола Трампа из-за 'бездетных кошатниц'

После проведения президентских дебатов в США, всемирно-известная певица Тейлор Свифт публично заявила, что на нынешних выборах будет голосовать за Камалу Харрис. По мнению 34-летней знаменитости, политический деятель, в отличие от своего оппонента Дональда Трампа, честный и одаренный лидер.

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Своими мыслями артистка поделилась на официальной странице в Instagram. Она отметила, что хорошо ознакомилась с планами развития государства обоих кандидатов и хочет быть откровенной по поводу своего выбора.

Певица не пренебрегла возможностью тонко "подколоть" Дональда Трампа. Звезда опубликовала фото с котом, в ответ на заявление его соратника Джея Ди Венса. Последний, будучи кандидатом в вице-президенты три года назад, сделал сексистское заявление в отношении женщин, которые не рожали, назвав их "бездетными кошатницами".

"Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и потому, что, по моему мнению, нам нужен воин, чтобы их защищать. Я считаю, что она сильный, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить покой, а не хаос", – написала исполнительница.

Дополнительно Тейлор Свифт отметила: тщательно ознакомилась с предвыборной кампанией обоих кандидатов, чтобы исследовать, какие цели они ставят перед собой, и что действительно важно для современного общества. Знаменитость акцентировала внимание на том, что заметила распространение дезинформации со стороны Дональда Трампа с ее участием.

"Недавно мне сообщили, что на его сайте опубликовано фото "меня", созданное искусственным интеллектом, с фальшивой поддержкой президентской кандидатуры Дональда Трампа. Это действительно вызвало мои страхи вокруг ИИ и опасение распространения дезинформации", – высказалась артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как прошли первые дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Оппоненты подняли вопросы войны России против Украины – и судя по их заявлениям, позиции обоих политиков радикально противоположны.

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