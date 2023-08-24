Тарас Тополя довел до слез украинцев стихотворением-пророчеством о победе Украины на фоне государственного флага. Видео
Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который шесть месяцев отслужил парамедиком в Харьковской области, довел до слез украинцев стихотворением-пророчеством о победе в День независимости Украины. Артист на фоне государственного флага зачитал строчки о том, как будут праздновать этот день и чтить память погибших.
В комментариях подписчики звезды выразили желание услышать поэзию Тополи в день, когда украинцы разгромят армию врага и освободят все свои территории. Комментарии появились под постом исполнителя в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Артист в первой части видео описал, как по-разному украинцы могут отреагировать на ту самую долгожданную победу над россиянами.
"Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,
Хтось вдягне форму, ту, що вчора нову придбав за бойові.
І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі, ордени,
Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.
Хтось на три дні розпустить офіс,
Змістить дедлайни і зум кол,
Хтось сам не вийде на роботу
І вимкне тихо телефон.
Хтось вип‘є віскі і заплаче
Порушивши устав, наказ", – говорится в стихотворении.
Вторая часть поэзии была посвящена героям Украины, которые отдали жизнь за независимость и свободу, и "не стали на колени перед ордой холуев".
"Ми схилим голови донизу
Під прапором над нами впоперек,
У шану тим, хто дав нам візу,
В майбутнє, оплативши чек.
Ціною власного здоров‘я,
Життя ціною, що її
У світі вище не існує
Існує борг, де всі ми – боржники", – провозгласил певец.
В комментариях подписчики звезды признались, что видео довело их до слез.
"Мечтаю услышать это стихотворение в следующем году в этот же день в нашей свободной Украине", "Мощно. Слезы катятся. Спасибо, Тарас, за такие слова", "Плачу", – написали украинцы.
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