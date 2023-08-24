Тарас Тополя довел до слез украинцев стихотворением-пророчеством о победе Украины на фоне государственного флага. Видео

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который шесть месяцев отслужил парамедиком в Харьковской области, довел до слез украинцев стихотворением-пророчеством о победе в День независимости Украины. Артист на фоне государственного флага зачитал строчки о том, как будут праздновать этот день и чтить память погибших.

Видео дня

В комментариях подписчики звезды выразили желание услышать поэзию Тополи в день, когда украинцы разгромят армию врага и освободят все свои территории. Комментарии появились под постом исполнителя в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист в первой части видео описал, как по-разному украинцы могут отреагировать на ту самую долгожданную победу над россиянами.

"Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,

Хтось вдягне форму, ту, що вчора нову придбав за бойові.

І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі, ордени,

Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.

Хтось на три дні розпустить офіс,

Змістить дедлайни і зум кол,

Хтось сам не вийде на роботу

І вимкне тихо телефон.

Хтось вип‘є віскі і заплаче

Порушивши устав, наказ", – говорится в стихотворении.

Вторая часть поэзии была посвящена героям Украины, которые отдали жизнь за независимость и свободу, и "не стали на колени перед ордой холуев".

"Ми схилим голови донизу

Під прапором над нами впоперек,

У шану тим, хто дав нам візу,

В майбутнє, оплативши чек.

Ціною власного здоров‘я,

Життя ціною, що її

У світі вище не існує

Існує борг, де всі ми – боржники", – провозгласил певец.

В комментариях подписчики звезды признались, что видео довело их до слез.

"Мечтаю услышать это стихотворение в следующем году в этот же день в нашей свободной Украине", "Мощно. Слезы катятся. Спасибо, Тарас, за такие слова", "Плачу", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Владимир Зеленский 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-летием провозглашения независимости. Он записал обращение по случаю праздника в центре Киева – на фоне мурала Герою Александру Мациевскому, которого враг расстрелял после слов "Слава Украине!"

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