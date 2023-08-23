Таня Парфильева родила первенца: блогерша-миллионница показала первое фото

Известная украинская блогерша, за которой в Instagram следит более 1,6 млн фолловеров, Татьяна Парфильева впервые стала мамой. Инфлюэнсерша показала фото с сыном и мужем из роддома.

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Звезда родила накануне, 22 августа, в медицинском центре "Лелека" в Киеве. За несколько часов фотографию новорожденного оценили более 150 тысяч подписчиков Парфильевой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мальчика назвали Александром. Он родился с весом 4690 г. и ростом 59 см. Блогерша опубликовала фото с малышом на руках, спрятав его лицо. Возле новоиспеченной мамы сидел ее муж – блогер Иван Кришталь.

Звезда рассказала, что схватки у нее начались ночью. В 5 утра пара приехала в роддом, где начала готовиться к рождению сына.

Парфильева, по ее словам, пыталась положительно мыслить, пока будущий отец волновался. "Невесело" знаменитости стало в родзале, где она попросила анестезию.

"Через 15 минут жизнь наладилась", – подытожила молодая мама, показав себя сразу после родов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 32-летняя депутат Елизавета Ясько поразила новостью, что она впервые стала мамой. Отцом ее ребенка является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.

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