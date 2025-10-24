Танцор-воин Дмитрий Дикусар впервые за семь месяцев показался на фото и обратился к украинцам в свой юбилей

Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар, который с начала большой войны пополнил ряды ВСУ, впервые за семь месяцев вышел на связь с поклонниками. В честь своего 40-летия хореограф поделился новой фотографией и довольно искренним постом, где порассуждал о жизни.

Видео дня

В своем Instagram воин признался, что в последнее время в его голове бушует множество мыслей, большинство из которых связаны со службой. Дикусар заметил, что люди, которые отстаивают независимость Родины на фронте, как никто начинают ценить жизнь, поэтому призвал сограждан любить друг друга, не тратя время на ненужные вещи.

"Сегодня мне 40 лет. В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, собратьев, ошибки и удачные операции, вера во Вселенную, Бога, судьбу и временная потеря веры, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса", – поделился хореограф.

Искреннее восхищение у Дмитрия Дикусара вызывает особое отношение к жизни защитников. Хореографа поражает, как воины сохраняют легкость, улыбки на лицах и чувство юмора, даже когда понимают, что решение пойти на фронт может быть "билетом в один конец".

"Эти светлые души и наполненные любовью горящие сердца. Украина обязательно победит! Любите и цените друг друга! Не тратьте ни секунды на недостойных людей! Им невозможно ничего объяснить", – подытожил танцовщик.

Что говорил танцовщик-воин в предыдущем посте

В прошлый раз Дмитрий Дикусар выходил на связь с передовой в марте этого года, чтобы высказаться о скандальной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Во время разговора журналист Брайан Гленн сделал замечание лидеру Украины из-за внешнего вида.

Корреспондент цинично спросил: "Почему вы не носите костюм? Вы посещаете главный офис этой страны и отказываетесь носить костюм. Просто хочу проверить, есть ли у вас костюм". На это журналист получил от Зеленского достойный ответ: "Я буду носить его, когда у нас закончится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!"

Тогда Дмитрий Дикусар поделился фотографией, где предстал перед камерой в военной форме, а сверху дорисовал очертания делового костюма с галстуком. Фотографию он коротко подписал: "Они думают, что у нас костюмов нет..."

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Шоптенко трогательно высказалась об экс-супруге Дикусара, который служит в ВСУ, и рассказала об их маленькой традиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!