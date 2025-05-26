Шоптенко трогательно высказалась об экс-супруге Дикусаре, который служит в ВСУ, и рассказала об их маленькой традиции

Украинская танцовщица Алена Шоптенко поделилась, что до сих пор поддерживает связь со своим бывшим мужем Дмитрием Дикусаром, который с первых дней полномасштабной войны защищает Родину от врагов. По словам хореографа, общение между ними происходит довольно редко, но, несмотря на это, она сильно уважает экс-избранника.

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В частности, как призналась знаменитость, у них с Дикусаром даже появилась небольшая традиция – бывшее супруги не забывают поздравлять друг друга с днем рождения. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Достаточно редко, но мы общаемся. Мы обязательно поздравляем друг друга с днем рождения. Конечно, по определенным причинам я не могу активно интересоваться его жизнью, но я его поддерживаю и очень-очень уважаю", – отметила знаменитость.

Кстати, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Алена Шоптенко признавалась: совсем не была удивлена, когда узнала, что Дмитрий Дикусар присоединился к рядам ВСУ. По словам танцовщицы, ее экс-супруг всегда стремился к справедливости.

"Я время от времени интересуюсь, как у него дела. И он – также. Но не скажу, что часто общаемся. Больше узнаю даже не от него, а от его ближайшего друга, который разговаривает с ним чаще. Дай Бог, чтобы у Дмитрия все было хорошо. Знаете, я не удивлена, что он пошел добровольцем на фронт. У него всегда было обостренное чувство справедливости. Я думаю, что он сейчас абсолютно на своем месте", – говорила хореограф.

Напомним, что отношения между Еленой Шоптенко и Дмитрием Дикусаром начались в 2012-м. Уже через год пара официально связала себя узами брака и организовала красивую церемонию свадьбы. Однако супружеская жизнь танцовщиков продолжалась недолго, ведь в 2016-м они развелись.

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