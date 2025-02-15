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"Так просто не бросишь": Евгений Кошевой признался, устал ли от "Квартала 95" и прокомментировал слухи о закрытии проекта

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
639
'Так просто не бросишь': Евгений Кошевой признался, устал ли от 'Квартала 95' и прокомментировал слухи о закрытии проекта

Украинский шоумен Евгений Кошевой, который на протяжении многих лет является актером Студии "Квартал 95", признался, не устал ли от работы в творческом объединении. По словам знаменитости, он до сих пор получает удовольствие от этого дела.

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Кроме того, как отметил юморист, сейчас он даже не допускает мысли о закрытии проекта. Об этом ведущий рассказал в комментарии для шоу "Тур зірками".

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"Мое отношение к "Единому Кварталу", а раньше "Вечернему Кварталу", всегда было хорошим. Это наша основная работа, от которой мы получаем удовольствие. Если кто-то нас не понимает, пожалуйста, не смотрите", – высказался шоумен.

Евгений Кошевой отметил, что сейчас в команде Студии "Квартал 95" никто не планирует закрывать проект. По словам актера, творческое объединение до сих пор имеет достаточный потенциал, чтобы продолжать свою деятельность.

"Так просто не бросишь": Евгений Кошевой признался, устал ли от "Квартала 95" и прокомментировал слухи о закрытии проекта

"Давайте мы еще немного поживем! Если это любимое дело, то его так просто не бросишь. У нас, слава Богу, пока хватает и сил, и ресурсов, и, самое главное, зрителей и фанатов", – сказал юморист.

Ранее OBOZ.UA писал, что сценарист "Квартала 95" после увольнения ответил на самые популярные слухи о шоу.

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