'Так просто не бросишь': Евгений Кошевой признался, устал ли от 'Квартала 95' и прокомментировал слухи о закрытии проекта

Украинский шоумен Евгений Кошевой, который на протяжении многих лет является актером Студии "Квартал 95", признался, не устал ли от работы в творческом объединении. По словам знаменитости, он до сих пор получает удовольствие от этого дела.

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Кроме того, как отметил юморист, сейчас он даже не допускает мысли о закрытии проекта. Об этом ведущий рассказал в комментарии для шоу "Тур зірками".

"Мое отношение к "Единому Кварталу", а раньше "Вечернему Кварталу", всегда было хорошим. Это наша основная работа, от которой мы получаем удовольствие. Если кто-то нас не понимает, пожалуйста, не смотрите", – высказался шоумен.

Евгений Кошевой отметил, что сейчас в команде Студии "Квартал 95" никто не планирует закрывать проект. По словам актера, творческое объединение до сих пор имеет достаточный потенциал, чтобы продолжать свою деятельность.

"Давайте мы еще немного поживем! Если это любимое дело, то его так просто не бросишь. У нас, слава Богу, пока хватает и сил, и ресурсов, и, самое главное, зрителей и фанатов", – сказал юморист.

Ранее OBOZ.UA писал, что сценарист "Квартала 95" после увольнения ответил на самые популярные слухи о шоу.

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