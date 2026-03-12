Тайна статуэток 'Оскар': почему самый престижный кинотрофей стоит всего $1 и как его название связано с лысым дядей библиотекарши

Статуэтку премии "Оскар" (Academy Awards) считают одним из самых престижных символов успеха в мировом кино. Ежегодно во время церемонии десятки актеров, режиссеров и продюсеров выходят на сцену, чтобы получить заветную золотую фигурку, которая давно стала главным знаком признания в Голливуде.

Несмотря на культовый статус, вокруг трофея существует немало малоизвестных фактов. Например, официально статуэтка, которую называют "Оскаром", юридически может стоить всего один доллар, а ее название связано с шуткой о "лысом дяде" библиотекаря Академии. OBOZ.UA расскажет интересные факты об этом "золотом рыцаре".

Почему "Оскар" стоит всего 1 доллар

На самом деле изготовление одной статуэтки стоит примерно несколько сотен долларов. Внутри она сделана из бронзы, а сверху покрыта 24-каратным золотом. Однако реальная рыночная стоимость награды почти отсутствует из-за строгого правила Академии.

С 1950 года лауреаты должны подписывать соглашение, по которому они или их наследники не могут продать статуэтку без предварительного предложения Академии. Организация имеет право выкупить награду всего за 1 доллар. Именно поэтому формально "Оскар" и оценивают в эту символическую сумму.

Впрочем, награды, полученные до введения этого правила, иногда продают на аукционах за огромные деньги. Например, режиссер Стивен Спилберг в свое время приобрел несколько исторических статуэток, в том числе награду актрисы Бетти Дэвис.

Как появилось название "Оскар"

Официальное название трофея – "премия Академии за заслуги" (the Academy Award of Merit). Слово "Оскар" появилось значительно позже и долгое время оставалось лишь неформальным прозвищем.

Одна из самых популярных версий связана с библиотекарем Академии Маргарет Геррик. Увидев статуэтку, она якобы пошутила, что ее задняя часть напоминает ее лысого дядю по имени Оскар. Эта фраза быстро разошлась по Голливуду, а журналисты начали использовать ее в своих материалах. Официально такое название закрепили только в 1939 году.

Рыцарь с мечом и символ киноиндустрии

Дизайн статуэтки появился в конце 1920-х годов. Его придумал арт-директор студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Сердик Гиббонс. Он нарисовал рыцаря, который стоит на катушке кинопленки и держит меч – символ "крестоносца" киноиндустрии.

Скульптор Джордж Стэнли превратил этот эскиз в глиняную модель, после чего появилась знакомая всем золотая фигурка. Пять спиц на катушке пленки символизируют основные профессии, с которых начиналась Академия: актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов и технических специалистов.

Как изготавливают культовую статуэтку

Современные "Оскары" отливают в художественной литейной Polich Tallix в штате Нью-Йорк. Процесс создания одной статуэтки занимает примерно 75 часов.

Сначала делают восковую копию, затем создают керамическую форму и отливают бронзовую фигуру. После шлифовки и полировки статуэтку покрывают слоями металла и, наконец, тонким слоем 24-каратного золота.

Несмотря на роскошный вид, "Оскар" имеет довольно скромные размеры. Статуэтка высотой около 34 сантиметров и весит примерно 3,8 килограмма – почти как новорожденный ребенок.

Ежегодно изготавливают около 50–60 таких трофеев, чтобы иметь запас на случай ничьей в номинациях или нескольких победителей.

Похищение и находка на свалке

История статуэтки имеет и криминальные эпизоды. В 2000 году пятьдесят пять "Оскаров" исчезли из грузовика во время транспортировки в пригороде Лос-Анджелеса. Впоследствии большинство наград случайно нашел сборщик металлолома возле мусорного контейнера.

За возвращение статуэток мужчина получил вознаграждение в 50 тысяч долларов и приглашение на церемонию.

