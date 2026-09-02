Тайком женился на беременной любовнице: актриса Мартынюк рассказала о двойной жизни любимого-воина и шокирующем разговоре с его женой

Украинская актриса и бывшая участница группы "Сливки" Алла Мартынюк поделилась болезненным опытом отношений с военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Павлом. По словам артистки, воин очень долго пытался покорить ее сердце и в конце концов заставил полностью довериться ему, однако позже вонзил нож в спину, ведь закрутил роман на стороне, более того, тайно женился на своей любовнице.

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Измена со стороны тогдашнего партнера стала настоящим шоком для Мартынюк, однако она смогла выйти из тяжелого состояния благодаря сосредоточению на собственном совершенствовании и самореализации. Об этом знаменитость рассказала в интервью Алине Доротюк.

Как поделилась Алла Мартынюк, их с Павлом отношения зародились в довольно трагический период. Военный, который на 12 лет моложе актрисы, попал под российский обстрел, когда выводил сослуживцев из-под Андреевки, и получил тяжелое ранение. Тогда он позвонил Мартынюк и признался в искренней любви, чем и растопил ее сердце.

"Он сказал: "Знаешь, когда я лежал раненый на поле, мне было больно только от того, что я могу тебя потерять. А я только что тебя нашел. Я понял, насколько сильно я в тебя влюблен". Я ухаживала за ним, была рядом. У него было много операций, реампутаций. Мы с ним так сблизились. Он сразу познакомил меня со своей семьей. Я еще и фактически спасла ему ногу. Ему хотели в Днепре ампутировать ногу до колена, а я организовала эвакуацию в Киев, и все сделали красиво", – вспомнила певица.

По словам Аллы Мартынюк, у них начали зарождаться действительно прекрасные отношения. Военный все время носил ее на руках, говорил о свадьбе и они даже мечтали о совместном сыне. Однако со временем эта "сказка", которая длилась два года, начала меняться. Когда Павел вернулся из окружения под Авдеевкой, часто испытывал фантомные боли, начал злоупотреблять алкоголем, что сказывалось на нем крайне негативно.

В какой-то момент Мартынюк поняла, что ей сложно оставаться в отношениях с военным. Она прямо заявила, что хочет уйти, однако Павел начал ее шантажировать, мол, вернется на фронт и погибнет. Артистка постоянно жалела партнера, поэтому оставалась с ним. Однако во время отдыха за границей Алла Мартынюк заметила первые "тревожные звоночки" в их отношениях – солдат просто исчез на три дня, а когда она вернулась домой, то заметила, что он забрал часть вещей.

Как вспомнила артистка, тогда Павел заявил, что уходит от нее, мол, не может дать ей то, чего она заслуживает. Алла Мартынюк не останавливала избранника и даже продолжала с ним встречаться, пока не узнала болезненную правду.

"Ко мне приходит человек и спрашивает, как у меня дела. Я говорю, что Паша мне морочит голову, а этот человек смотрит на меня и бледнеет. Я спрашиваю: "В чем дело? У него уже кто-то есть?". А мне человек отвечает: "Да даже больше того. Он женился. Его жена на третьем месяце беременности. Он же в Instagram показал". А мне Паша сказал, что удалил Instagram, потому что нельзя и-за службы. Оказалось, что он заблокировал меня, детей, родственников и всех, кто со мной связан, чтобы никто не увидел, что он женился", – рассказала знаменитость.

Военный пытался оправдаться за измену, мол, запутался в чувствах, но Мартынюк его не простила. По словам актрисы, она специально не связывалась с беременной женой Павла, чтобы не навредить малышу. Когда избранница воина родила девочку, сама позвонила артистке.

"Она была в ярости из-за того, что мы общаемся (Мартынюк помогает бойцам бригады своего бывшего. – Ред.). То есть из-за ее ревности я должна была перестать помогать армии? Ребята гибнут! Она позвонила, чтобы накричать на меня, потому что я общаюсь с ее мужем. Меня тогда это вывело из себя. Я говорю: "Карина, ты знаешь, что была любовницей?". И что я слышу в ответ: "А почему это я была любовницей? Ты кто такая? Ты же не была официально замужем за ним", – вспомнила актриса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская участница известной российской группы "Сливки" Алла Мартынюк шокировала рассказом о том, как над ней издевались в Москве.

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