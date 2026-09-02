Актриса и певица Алла Мартынюк, которая в начале 2000-х стала участницей популярной российской группы "Сливки", рассказала об унижениях, с которыми столкнулась во время работы в Москве. По словам артистки, коллеги по коллективу называли ее "х*хлушкой", запрещали общаться с поклонниками, а бывало, что даже несколько раз скидывали с лестницы.

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Об этом Мартынюк рассказала в интервью Алине Доротюк. Артистка вспомнила, что попала в "Сливки", когда ей было всего 17 лет. В то время она училась на втором курсе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, уже снималась в сериалах и участвовала в конкурсах красоты.

По словам Мартынюк, предложение пройти кастинг в московскую группу поступило от ее знакомой, певицы Татьяны Найник, которая тогда была участницей "ВИА Гры". Она согласилась, прошла отбор и вскоре переехала в Москву.

Сначала карьера в "Сливках" казалась Мартынюк большой возможностью. Группа была одним из популярных женских коллективов российской эстрады начала 2000-х, а ее концерты собирали большие площадки. Однако за кулисами, по словам певицы, ситуация оказалась совсем другой.

"У нас был жестокий буллинг. Мне там было очень тяжело. Буллинг исходил от моих коллег, девушек", – рассказала она.

Сначала, по словам Мартынюк, причиной неприязни стал ее украинский акцент. Коллеги называли ее оскорбительным словом "х*хлушка". Впоследствии ситуация обострилась из-за внимания публики к новой солистке.

"Они издевались надо мной. Сначала это было "у тебя украинский говор", "х*хлушка". Потом появилось очень много поклонников, которые после концертов начали бежать за автографом ко мне сразу, а не к ним. То есть началась ревность. Они стали запрещать мне выходить давать интервью, раздавать автографы. Они ходили отдельно со звездами на какие-то вечеринки, а мне говорили сидеть в номере", – пояснила артистка.

Мартынюк также рассказала о физической агрессии в свой адрес. По ее словам, коллеги несколько раз пытались скинуть ее с лестницы.

"Меня несколько раз скидывали с лестницы, чтобы я разбилась. Я просто не могла больше этого выносить", – вспомнила артистка.

При этом продюсер группы, по словам Мартынюк, относился к ней хорошо и поддерживал. Зато директор коллектива якобы был настроен против нее еще со времен кастинга.

В "Сливках" Мартынюк пробыла менее года. Постоянные концерты и психологическое давление, по ее словам, привели к серьезному истощению.

"У меня было сильное эмоциональное и физическое истощение. У нас было даже по шесть концертов в день. Там было очень тяжело", – сказала артистка.

Несмотря на то, что "Сливки" были популярны, сама артистка в то время жила очень скромно. Она вспомнила, что помогала семье, поскольку ее отец болел, а младший брат учился на юриста.

"Дошло до того, что у меня была обувь с дырками внутри. Потому что я помогала маме, отправляла ей деньги. Брат тогда учился на юриста, как раз ему нужны были деньги, отец был болен. И это был тяжелый период. Первый месяц, наверное, я вообще голодала", – поделилась Мартынюк.

После ухода из группы она ненадолго вернулась в Киев, но вскоре снова уехала в Москву. Там артистка продолжила учебу и актерскую карьеру, снималась в полнометражных фильмах и, по ее словам, была востребована в российском шоу-бизнесе.

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