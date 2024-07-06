Таинственная юристка с 'идеальными волосами': как выглядит новая первая леди Великобритании и почему их история любви началась со ссоры

Лидер лейбористов Кир Стармер, который победил на досрочных выборах в Великобритании, уже более 15 лет живет в счастливом браке с супругой Викторией, родившей ему двоих детей. 51-летняя избранница политика очень долго оставалась в тени, избегая разговоров с журналистами.

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Виктория Стармер – умная, амбициозная и целеустремленная женщина с высшим образованием и жаждой справедливости. Ее трудно назвать покорной или тихой. Даже знакомство пары началось со ссоры, пишет Vogue.

Виктория изучала право и социологию в Университете Кардиффа, а также участвовала в предвыборной кампании бывшего премьер-министра Тони Блэра. Ей пришлась по душе юриспруденция, поэтому британка получила квалификацию адвоката и работу в фирме, специализирующейся на уличной преступности.

Позже род деятельности женщины изменялся, и сейчас она трудится в отделе охраны труда в Национальной службе здравоохранения. Ожидается, что и дальше Виктория будет помогать своему народу на выбранном месте.

Загадочность ее личности оправдана карьерными амбициями и семейными делами, однако, став первой леди страны, она будет появляться в сопровождении мужа чаще.

Соседи описывают жену новоизбранного премьера как женщину с "идеальными волосами и слегка гнусавым голосом", а ее муж с теплом вспоминает первое знакомство. Хотя оно и было неудачным.

Однажды Стармер позвонил будущей жене, чтобы выяснить у нее точность некоторых документов. Прежде чем закончить разговор, он услышал, как Виктория со злостью сказала своей коллеге: "Да кем он себя возомнил?"

"Вы можете подумать: "Не лучшее начало", но это была абсолютно классическая Вика. Очень дерзкая, очень приземленная, без глупостей", – описал жену политик.

У супруги Стармера сдержанный стиль без примечательных деталей. Обычно она распускает волосы, наносит мимимум макияжа, но в особых случаях знает, как нарядиться.

Ранее OBOZ.UA писал, что Зеленский поздравил Стармера с назначением премьер-министром Великобритании.

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