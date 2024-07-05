'Поддержка Украины будет оставаться неизменной': Зеленский поздравил Стармера с назначением премьер-министром Британии

Лидер лейбористов Кир Стармер победил на досрочных выборах в Великобритании, что положило конец 14-летнему правлению консерваторов. Новый глава правительства заявил, что в вопросах поддержки нашей страны ничего не изменится. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьер-министром.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он приветствовал Кира Стармера с назначением на должность.

"Рад провести телефонный разговор с сэром Киром Стармером в день назначения его новым Премьер-министром Великобритании. Поздравил его с победой на выборах и пожелал успешно реализовать ожидания, которые британский народ связывает с новым правительством", - написал президент.

Зеленский поблагодарил Стармера за заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Также политики скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мерами.

Кроме того, в ходе телефонного разговора они обсудили продолжение двустороннего сотрудничества, в частности, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией.

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