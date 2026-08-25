Сын Виктора Ющенко, входящий в 1 % самых умных детей на планете, вернулся в Украину: отец раскрыл, где он работает

Младший сын третьего президента Украины Виктора Ющенко Тарас, который несколько лет учился в США, вернулся в Украину. Сейчас 21-летний парень работает в Киеве на предприятии, связанном с оборонной промышленностью.

Видео дня

Об этом Виктор Ющенко рассказал в интервью программе "Утро в большом городе". По словам экс-президента, его сын уже завершил обучение за рубежом и решил строить карьеру в Украине.

"Он закончил обучение, он работает в Киеве на одном очень интересном закрытом заводе, который работает на победу", – кратко прокомментировал Ющенко.

Из соображений безопасности бывший президент не раскрыл подробностей работы Тараса.

Рассказывая о семье, Виктор Ющенко также отметил, что сейчас все его дети собрались в Украине. По его словам, семья планирует поехать в его родную Хоруживку в Сумской области, которая регулярно страдает от российских обстрелов.

"Сейчас съехались все дети, и мы выбираем такой день, чтобы поменьше стреляли, и поедем. Все вместе, всей компанией. А у меня пятеро детей, пятеро внуков, так что это немало", – рассказал третий президент.

Тарас Ющенко – младший ребенок Виктора Ющенко и его жены Екатерины Чумаченко. Еще в 2023 году экс-президент рассказывал об успехах сына в учебе. По словам политика, после школы он вошел в 1% самых успешных детей мира по результатам специального международного тестирования.

"В международной школе существует протокол, согласно которому дети, поступающие в высшие учебные заведения, сдают свои аттестаты в единую систему, которая их оценивает. И мой ребенок попадает в 1% самых умных детей мира по этой системе", – рассказывал Ющенко.

Тогда Ющенко сообщил, что его сын получил предложения от десяти ведущих университетов мира. Впоследствии стало известно, что Тарас учился в Массачусетском технологическом институте (MIT) в США – одном из самых престижных технических вузов мира.

Парень выбрал направление, связанное с техническими науками. Ющенко ранее рассказывал, что Тарас интересовался ракето- и самолетостроением, а также работал над проектами, связанными с восстановлением украинской "Мрии", уничтоженной российскими оккупантами в Гостомеле.

"Тарасик Викторович занимается: ракетой, самолетом и третьим проектом – восстановлением украинской "Мрии", той самой, что в Гостомеле", – рассказывал Ющенко в 2023 году.

Бывший президент также признавался, что учеба в MIT давалась сыну нелегко. По его словам, у студентов каждую неделю было по несколько экзаменов. В то же время Ющенко гордился техническими способностями Тараса и еще раньше объяснял его интерес к инженерии детским увлечением.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Бучинская впервые рассказала, чем занимается ее дочь, не появляющаяся на публике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!