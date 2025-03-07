Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее 'первой и единственной любовью': это его четвертый брак

Сын американского актера Николаса Кейджа – Вестон Коппола Кейдж – сделал предложение руки и сердца своей девушке Дженнифер Алекс Кантер. Хотя роман пары начался не так давно, в ноябре 2024 года, артист решил как можно скорее узаконить отношения с избранницей.

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Несмотря на то, что 34-летний музыкант был женат трижды, своей "настоящей любовью" он считает только нынешнюю партнершу. Об этом он рассказал изданию People.

"Дженифер – моя первая, единственная и последняя любовь. То, что я имею с Дженифер, это данное Богом явление, и поэтому оно несравнимо. Она – любовь всей моей жизни, и наша особая связь является удивительной. Для меня большая честь быть с любовью всей моей жизни. Мы с нетерпением ждем возможности изменить мир и оставить свой след", – поделился мыслями сын знаменитости.

Вестон Коппола Кейдж довольно откровенно освещает чувства к любимой девушке в своих соцсетях. Три месяца назад он поделился с подписчиками, что начал романтические отношения с Дженифер Алекси Кантер, а время от времени обнародовал посты, посвященные избраннице. Так за день до предложения он отметил: любит невесту гораздо сильнее, чем способны другие люди.

Стоит отметить, что личная жизнь Вестона Копполы Кейджа была довольно бурной. В 2011 году он связал себя узами брака с исполнительницей Никки Уильямс. Однако их супружеская жизнь продолжалась не долго, ведь в 2012-м пара развелась.

Через год артист сыграл свадьбу с кинопродюсером Дэниел Кейдж. В 2014 году женщина родила музыканта сына Люсиана, а в 2016 году они стали родителями Сорин. Однако, чуть ли не сразу после появления второго наследника, супруги разорвали отношения.

Следующей женщиной в жизни Вестона Копполы Кейджа стала предпринимательница Хила Кейдж Коппола. В 2018 году они узаконили отношения, а в 2020 году стали родителями дочерей-близнецов Сайрес и Венеции. Их отношения завершились в 2024 году, однако процесс развода происходил не очень мирно. Каждый из них пытался добиться единоличной опеки над детьми, однако дело выиграла Хила Кейдж Коппола.

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