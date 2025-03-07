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Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее "первой и единственной любовью": это его четвертый брак

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,9 т.
Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее 'первой и единственной любовью': это его четвертый брак

Сын американского актера Николаса КейджаВестон Коппола Кейдж – сделал предложение руки и сердца своей девушке Дженнифер Алекс Кантер. Хотя роман пары начался не так давно, в ноябре 2024 года, артист решил как можно скорее узаконить отношения с избранницей.

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Несмотря на то, что 34-летний музыкант был женат трижды, своей "настоящей любовью" он считает только нынешнюю партнершу. Об этом он рассказал изданию People.

Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее "первой и единственной любовью": это его четвертый брак

"Дженифер – моя первая, единственная и последняя любовь. То, что я имею с Дженифер, это данное Богом явление, и поэтому оно несравнимо. Она – любовь всей моей жизни, и наша особая связь является удивительной. Для меня большая честь быть с любовью всей моей жизни. Мы с нетерпением ждем возможности изменить мир и оставить свой след", – поделился мыслями сын знаменитости.

Вестон Коппола Кейдж довольно откровенно освещает чувства к любимой девушке в своих соцсетях. Три месяца назад он поделился с подписчиками, что начал романтические отношения с Дженифер Алекси Кантер, а время от времени обнародовал посты, посвященные избраннице. Так за день до предложения он отметил: любит невесту гораздо сильнее, чем способны другие люди.

Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее "первой и единственной любовью": это его четвертый брак

Стоит отметить, что личная жизнь Вестона Копполы Кейджа была довольно бурной. В 2011 году он связал себя узами брака с исполнительницей Никки Уильямс. Однако их супружеская жизнь продолжалась не долго, ведь в 2012-м пара развелась.

Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее "первой и единственной любовью": это его четвертый брак

Через год артист сыграл свадьбу с кинопродюсером Дэниел Кейдж. В 2014 году женщина родила музыканта сына Люсиана, а в 2016 году они стали родителями Сорин. Однако, чуть ли не сразу после появления второго наследника, супруги разорвали отношения.

Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее "первой и единственной любовью": это его четвертый брак

Следующей женщиной в жизни Вестона Копполы Кейджа стала предпринимательница Хила Кейдж Коппола. В 2018 году они узаконили отношения, а в 2020 году стали родителями дочерей-близнецов Сайрес и Венеции. Их отношения завершились в 2024 году, однако процесс развода происходил не очень мирно. Каждый из них пытался добиться единоличной опеки над детьми, однако дело выиграла Хила Кейдж Коппола.

Сын Николаса Кейджа сделал предложение любимой через три месяца отношений и назвал ее "первой и единственной любовью": это его четвертый брак

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