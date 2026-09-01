Сын Джамалы пошел в первый класс, а Педана – на "линейку" в укрытие: звезды показали, как проводили своих школьников на 1 сентября после страшной ночи

В ночь с 31 августа на 1 сентября Россия нанесла циничный удар по Киеву и его пригородам, применив дроны, баллистические ракеты и "Калибры", однако это не помешало украинцам встретить один из главных осенних праздников – День знаний. Школьники по всей стране вновь вернулись в классы, а украинские звезды показали, как проводили своих детей в учебные заведения.

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Для некоторых сыновей и дочерей знаменитостей первое сентября этого года стало началом нового этапа в жизни, ведь они впервые сели за парты, а для других — продолжением пути к получению знаний. OBOZ.UA покажет, как звезды провели этот важный день со своими детьми.

Победительница Евровидения-2016 Джамала поделилась радостной новостью: ее средний сын Селим-Гирай пошел в первый класс. На праздничной "линейке" мальчик появился в красивой рубашке с желто-красной вышивкой, как и его старший брат Эмир-Рахман.

"Ночь была очень шумной... Но я поздравляю всех с началом учебного года. У вас столько сил", – написала звезда.

Свою дочь-школьницу Злату показала и певица Наталья Карпа. В этом году девочка впервые сядет за парту и, судя по ее счастливой улыбке на фото, рада начать новый этап в жизни.

А вот для младшего сына актрисы Анны Саливанчук первое сентября объединило сразу два праздника – День знаний и его шестилетие. С самого утра знаменитость поздравила Никиту с днем рождения, после чего они отправились в школу, нарядившись в красивые вышиванки.

Ведущий Александр Педан вместе с женой и старшей дочерью проводил своего сына Марка в четвертый класс. Он поделился снимками с торжества и отметил, что из-за террористической деятельности РФ в этом году "линейка" прошла по кардинально другим "правилам".

"Первый звонок в этом году празднуем прямо в укрытии. Вместо школьной линейки – бомбоубежище. Но, несмотря ни на что, продолжаем верить в победу и в украинское образование! Марик пошел уже в 4-й класс", – написал шоумен.

Дочери актрисы Елены Светлицкой – Вера и Мария – встретили начало нового учебного года в стильных белых нарядах. В праздничный день на лицах девочек сияли улыбки, тогда как звездная мама не стала скрывать, что вела детей в школу с особой осторожностью.

"В этом году этот праздник дается как-то особенно тяжело. С особой осторожностью вела малышей в школу. Я желаю всем нам пройти этот непростой период и помнить, что жизнь — это самое главное! Наши дети не знают детства без тревог и укрытий, но большое уважение тем, кто продолжает создавать комфортные условия для обучения в Украине, насколько это возможно", – поделилась эмоциями артистка.

Сын актрисы Любавы Грешновой – Михаил – пошел в третий класс. Знаменитость поделилась фотографией со школьником у красивого стенда с сине-желтыми шариками и подчеркнула: "После ночи в укрытии все это особенно тронуло, это ценно и тепло".

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