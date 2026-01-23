SWEET.TV анонсировал запуск культовых шоу: 'Угадай мелодию', 'Узнай ложь', адаптации Star Academy и So You Think You Can Dance

Вчера Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV подвел итоги прошлого года и презентовал новые оригинальные проекты на 2026 год. Форматы, завоевавшие десятки наград и многомиллионную аудиторию в более чем 70 странах мира, получат украинскую адаптацию.

Среди них:

– один из старейших музыкальных телевизионных форматов мира "Угадай мелодию", в котором в свое время участвовали даже Фредди Меркьюри и Элвис Пресли;

– легкое юмористическое и драйвовое шоу из Великобритании "Узнай ложь", которое будет создаваться при участии "Львов на джипах";

– любимые талант-шоу Star Academy и So You Think You Can Dance – те же "Фабрика звезд" и "Танцуют все", но в новой современной адаптации с акцентом на украинскую культуру;

– приключенческое тревел-шоу Destination X, которое напомнит зрителям, какой красивой, интересной и разнообразной может быть наша страна.

Также продолжается кастинг на второй сезон шоу "Предатели", которое стало настоящим хитом прошлой осени.

"Наша миссия – создавать качественный украинский контент для украинцев. Мы остро чувствуем потребность зрителей в легком и позитивном контенте, который бы мог хотя бы ненадолго морально поддержать украинцев и дать силы бороться дальше. Мы стремимся давать зрителям больше, чем они могут найти на телевидении или YouTube. В каждый новый проект мы закладываем социальную миссию и контекст", – рассказала руководитель продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская.

Еще одной неожиданной новостью стал запуск второго продакшна Big Entertainment show SWEET.TV Originals под руководством известного креативного продюсера Владимира Завадюка. Владимир ранее работал над созданием самых рейтинговых шоу страны, а теперь присоединился к команде SWEET.TV, чтобы производить смелые оригинальные проекты для зрителей платформы.

"Для меня невероятная честь и большая ответственность – присоединиться к команде SWEET.TV и производить проекты со смыслом именно здесь. SWEET.TV убеждает: невозможное – возможно. Мой личный путь научил меня, что можно мечтать о большом, и, когда я представлял, как вижу свое будущее, думал только о платформе, ведь она является следующим шагом в развитии контент-индустрии. Большие проекты могут и должны рождаться в Украине", – сказал Владимир Завадюк, руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Show.

Напомним, создание собственного контента компания начала в прошлом году, запустив продакшн SWEET.TV Originals. Первыми собственными проектами стали социальное реалити "Сюрприз для семьи", шоу "Предатели", сериалы "Хороня бывшую" и "Жизнь на троих", а также документальный фильм "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма".

По состоянию на сегодня оригинальные проекты платформы набрали более 5 миллионов просмотров, возглавив топ контента, который украинцы смотрели на SWEET.TV в новогодние праздники.