Связи с российской 'оборонкой' и европейское гражданство: в России нарыли 'компромат' на брата Максима Галкина

Старший брат российского юмориста Максима Галкина – Дмитрий – всегда старался избегать публичности, однако в свое время был не последним человеком в оборонной промышленности страны-агрессора. Он работал топ-менеджером в крупных компаниях, что занимались поставками боеприпасов и вооружения для нужд вражеской армии, но, как выяснили пропагандисты, это не помешало ему получить паспорт Республики Кипр.

Когда именно Дмитрий Галкин получил европейское гражданство точно неизвестно, однако, по данным росмедиа, его звездный брат сделал это примерно в 2017 году. Что интересно, даже имея кипрский паспорт, мужчина продолжает заниматься бизнесом в РФ.

Как отмечают россияне, Дмитрий Галкин владеет 25% акций компании "Оружейные мастерские", которая ранее специализировалась на производстве оружия и техники для оккупантов. После того, как в 2023 году Украина наложила на предприятие санкции, его профиль деятельности был изменен на изготовление гражданской продукции. При этом компания оставила за собой лицензию на разработку, производство и установку вооружений.

В октябре прошлого года Дмитрий Галкин продал свою долю в "Оружейных мастерских" бывшему совладельцу Юрию Дружинину. Примерно в этот же период он зарегистрировал свой израильский дом на кипрский паспорт. Отмечается, что Дмитрий Галкин с женой приобрели 1/2 доли недвижимости еще в 2009 году, а после начала большой войны зарегистрировались там как владельцы под своими российскими документами.

Через полгода после того, как все юридические процедуры с домом в Израиле были завершены, старший брат Максима Галкина выкупил обратно свои 25% акций компании "Оружейные мастерские". Сейчас он активно занимается бизнесом в стране-агрессоре.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, сын старшего брата Максима Галкина, Никита, проходил службу в автомобильных войсках в училище Воронежской области. Однако, несмотря на военную специальность, он не пополнил ряды армии оккупантов, а наоборот, пошел по стопам звездного дяди и разорвал связи с РФ.

