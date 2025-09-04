Стала известна судьба племянника Максима Галкина, который имеет военную специальность

Сын старшего брата российского юмориста Максима Галкина, Никита, который в свое время получил военную специальность, решил не пополнять ряды армии оккупантов. Следуя примеру дяди, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения он выехал за границу.

Видео дня

27-летний племянник комика разорвал все связи со страной агрессором и даже продал там недвижимость. Соответствующая информация появилась на просторах росмедиа.

Отмечается, что сначала Никита Галкин вылетел в столицу Армении – Ереван. Со временем он перебрался в Сербию, где в течение 2023 года арендовал трехкомнатную квартиру с личным бассейном и террасой стоимостью 60 евро (около 3 тысяч гривен) в сутки.

До того, как покинуть территорию РФ, племянник Максима Галкина был прописан и проживал в Москве, а именно в районе Хамовники. Там он жил в восьмикомнатной квартире площадью 163 квадратных метра. В 2023 году недвижимость была продана за 141 миллион рублей (42,3 млн грн), а сам Никита Галкин закрыл в стране-агрессоре ИП в сфере торговли.

Где племянник юмориста проходил службу

Известно, что Максим Галкин родился в семье военных. Его дедушка служил в танковых войсках, отец был генералом-полковником и возглавлял Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ. Сам юморист не пошел по стопам родственников, в отличие от старшего брата Дмитрия, чей сын продолжил семейную традицию.

В 2017 году Никита Галкин начал проходить службу в автомобильных войсках в училище Воронежской области. В день принятия присяги его приехал поддержать звездный дядя. Тогда в интервью одному из пропагандистских медиа Никита Галкин рассказал, какие напутствия получил от артиста и его супруги Аллы Пугачевой.

"Реакция Максима и Аллы Борисовны была спокойной, позитивной. Они не удивились, что я иду служить. Пожелали стойкости, терпения, мужества. Попросили беречь себя. Для Макса главное, чтобы это решение было именно моим, не навязывалось окружающими. Сам я понимал, на что иду, тщательно взвешивал плюсы и минусы", – говорил племянник комика.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Марии Шукшиной стал оккупантом после безумных заявлений матери-пропагандистки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!