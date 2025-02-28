Святослав Вакарчук рассекретил, почему 'Океан Эльзы' категорически отказались от участия в Евровидении

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук объяснил, почему участники рок-группы "Океан Эльзы" отказались от участия в международном песенном конкурсе Евровидение. По словам 49-летнего певца, такое решение они с коллегами приняли, ведь в истории коллектива был неудачный опыт появления на подобном музыкальном соревновании. Тогда артисты набрали равное количество баллов с другими конкурсантами, однако остались без главного приза.

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Об этом 49-летняя знаменитость рассказал в проекте "20:23" на YouTube-канале Жени Яновича. Певец добавил, что с тех пор группа решила отказаться от участия в любых музыкальных соревнованиях, где определяют места.

"Когда мы только начинали, то участвовали в конкурсах. Был фестиваль "Перлини сезону". Мы поехали в Киев, потому что он проходил в зале КПИ. Выступали вторыми. Там была интересная система оценивания, ведь максимум – 120 баллов, но их было невозможно набрать. Важный момент, что за первое место в этом конкурсе можно было получить запись в студии. Полноценный альбом. Мы получили 118 баллов, очень обрадовались. Выступали вторыми, а там было 30 групп, поэтому мы подумали, что, наверное, победим. Были расслаблены, но в конце очень классно выступил один коллектив. И мы узнаем, что им тоже дают 118 баллов, как и нам", – вспомнил исполнитель.

По словам Святослава Вакарчука, во время церемонии награждения участники "Океана Эльзы" думали, что им придется делить студию звукозаписи с конкурентами. Однако все произошло совсем по-другому. Как отметил артист, во время оглашения результатов жюри решили отдать победу их соперникам, а "Океан Эльзы" получили вторую премию, где призом были четыре спортивных костюма.

"После этого события мы сделали несколько выводов. Во-первых, мы продали три из этих спортивных костюмов, они были хорошие, фирменные. Четвертый мы подарили как задаток за гонорар или как коррумпирование звукоинженеру Валерию Папченко. Мы хотели, чтобы он записал нам этот альбом. Все же за деньги, которые мы получили с продажи костюмов, мы смогли снять студию и записали там сингл "Будинок зі скла", который потом не вышел. Второй вывод, который мы сделали, – никогда больше не будем участвовать в конкурсах, где определяют места. В том числе и Евровидении. Мы это решение не меняли и менять не будем", – поделился артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Слава Демин намекнул, что Оля Полякова планирует принять участие в Евровидении.

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