Слава Демин намекнул, что Оля Полякова планирует поучаствовать в Евровидении: но есть нюанс

Радиоведущий Слава Демин поделился неожиданной новостью об украинской певице Оле Поляковой. По словам журналиста, артистка планирует стать участницей песенного конкурса Евровидение 2025, который в следующем году состоится в Базеле, Швейцария.

Однако, отметил блогер, есть один нюанс – на международной сцене звезда собирается представлять не Украину. Об этом Демин написал в своем Telegram-канале: "Только что узнал, что Оля Полякова думает участвовать в Евровидении. Но от другой страны". От какого государства знаменитость будет подавать заявку на участие, ведущий не уточнил.

Он рассекретил песню, которую певица вскоре представит, как конкурсную. 24 декабря на YouTube-канале Поляковой появился клип на англоязычную композицию "All For Your Love". Трек начинается с народных мотивов – украинской песни "Цвіте терен", а впоследствии можно услышать куплет на английском языке. Как говорится в описании, "All For Your Love" была создана в сотрудничестве со шведским композитором Андерсом Ганссоном.

"Для меня большая честь работать с таким талантливым композитором как Андерс. Наша новая песня – это сочетание украинской души и современного европейского звучания. Я уверена, что "All for Your Love" найдет отклик в сердцах слушателей по всему миру", – поделилась Полякова. Однако, как отметил Демин, пока нет подтверждения тому, что артистка все же собралась покорять Евровидение.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти участниках Евровидения 2025: какие страны уже определились с представителями и что известно об их песнях.

