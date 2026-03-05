Супермодель Кейт Мосс без белья под прозрачной блузкой появилась на Неделе моды в Париже. Фото провокационного образа

Супермодель Кейт Мосс появилась на Paris Fashion Week в откровенном образе – она посетила показ новой коллекции Tom Ford без бюстгальтера под прозрачной блузкой. 52-летняя икона моды прибыла на презентацию женской коллекции осень/зима 2026, которая состоялась в среду в рамках Недели моды в Париже.

Для светского выхода Мосс выбрала черную прозрачную блузу в горошек, под которую не надевала белья. Образ она сочетала с черной кожаной юбкой с сетчатой отделкой. OBOZ.UA покажет ее эпатажный образ.

Свой аутфит супермодель дополнила черными туфлями на остром каблуке, которые визуально удлинили силуэт. Среди аксессуаров – золотые серьги с бриллиантами и миниатюрная черная кожаная сумка.

Волосы супермодель оставила распущенными в естественной укладке, а макияж почти не делала.

Перед камерами супермодель позировала уверенно и раскованно. Во время фотосессии прозрачная блузка позволяла увидеть силуэт фигуры, а также частично открывала детали образа.

Среди других гостей модного шоу были певец Рики Мартин, модель Джордан Барретт, дизайнер Дафна Гиннес, бывший главный редактор Vogue в США Анна Винтур, модель Амелия Грей Гэмлин и сын музыканта Леннон Галлахер.

Они прибыли на показ в разных интерпретациях классического черного дресс-кода.

Как сообщал OBOZ.UA, Кейт Мосс также поражала своим откровенным образом на Неделе моды в Милане. Аутфит с открытой спиной подчеркнул изящную фигуру модели и обнажил стринги.

