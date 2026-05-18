Судей выбирала гадалка Ермака. В сети набросились на членов национального жюри Евровидения 2026 из-за баллов от Украины: кто такая Виктория Ниро

После гранд-финала Евровидения 2026 в сети вспыхнула волна критики из-за оценок украинского национального жюри. Наибольшее возмущение вызвали 12 баллов, которые Украина отдала Мальте, тогда как часть зрителей ожидала высоких оценок для Франции, Польши или Дании.

Особенно активно пользователи начали обсуждать состав жюри после сообщения певицы Виктории Ниро, которая входила в число украинских судей. В Threads артистка опубликовала собственный топ-3 фаворитов конкурса.

"Была в составе национального жюри от Украины на Евровидение 2026. Мои топ-3: Мальта, Молдова, Румыния. Нападайте и делитесь своими мыслями, потому что мне уже где-то на просторах Threads напихали в панамку за мой вкус", – написала певица.

После этого в комментариях начали массово ставить под сомнение как сами оценки, так и критерии отбора жюри. Один из пользователей заявил, что члены жюри не могут объяснять голосование только "вкусом".

"Виктория, при всем уважении, вы не имеете права ссылаться на вкус или предпочтения, потому что чем вы тогда важнее тысячи других людей? Жюри – это претензия на объективность в море субъективности телевоута. Вы бы должны были обосновывать, почему песня имеет 12 баллов. Тогда имеет смысл корректировка массовых предпочтений профессиональным мнением. А просто "мне нравится" – это свысока", – написали под постом.

В ответ Виктория Ниро объяснила, что правила Евровидения позволяют членам жюри руководствоваться собственными ощущениями и предпочтениями. Она также подробно аргументировала свои оценки.

По словам артистки, Румыния получила высокие баллы из-за "очень сильного вокала", различных вокальных техник и эмоциональной подачи номера. Мальту певица похвалила за тембр, подачу и визуальное оформление выступления, а Молдову – за драйв, настроение и позитив.

Впрочем, это не остановило волну критики. В соцсетях начали появляться десятки эмоциональных комментариев. В частности, пользователи писали:

"Такое впечатление, что состав жюри выбирали по раскладу таро гадалки Ермака".

"Я вижу по Мальте, что Евровидение – не ваш любимый конкурс".

"12 Мальте – ну это реально дурь".

"Жаль, что такие "профессионалы" сидят в жюри. Именно из-за таких, по голосованию жюри, Кипр был в списках выше, чем Украина и Молдова".

"Глядя на состав профессионального жюри, можем сказать: вопросов нет..."

"Мне интересна логика подбора нашего жюри. То есть девушка, которая даже песней не подошла под наш Нацотбор, теперь оценивает именно Евровидение?"

В то же время часть пользователей встала на защиту певицы и других членов жюри. В комментариях отмечали, что музыкальный конкурс всегда остается субъективным, а состав украинского жюри в этом году был "молодым и разноплановым".

Стоит отметить, что в состав национального жюри Украины на Евровидении 2026 также вошли Клавдия Петровна, Валерий Харчишин, Игорь Кириленко, Евгений Кот, Валентин Лещинский и Анна Свиридова. В этом году организаторы конкурса изменили правила формирования жюри, увеличив количество членов с пяти до семи и позволив привлекать более широкий круг представителей творческих профессий.

Как проголосовало жюри и украинцы

Украинские судьи отдали наибольшее количество баллов Мальте. Представитель страны Айдан Кассар с двуязычной песней "Bella" получил 12 баллов. На втором месте оказался Израиль, который получил 10 баллов.

Однако результаты телеголосования украинцев существенно отличались от оценок жюри. Лучше всего украинцы оценили выступление Молдовы – 12 баллов. Еще 10 баллов украинцы отдали Румынии, а 8 Хорватии.

В десятку фаворитов украинского телеголосования также вошли Дания, Норвегия, Израиль, Болгария, Сербия, Финляндия и Чехия.

Кто такая Виктория Ниро

Артистка родилась во Львове 22 августа 2003 года. Популярность получила благодаря каверам в TikTok и YouTube, а позже начала выпускать авторские песни.

Широкой аудитории Ниро стала известна после песни "Вопрос есть – вопросов нет". Также она дважды попадала в длинные списки Нацотбора на Евровидение – в 2022 и 2023 годах.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина обделила баллами победительницу Евровидения 2026. В сумме от украинцев Болгария получила лишь 4 балла – и все они поступили исключительно от зрителей. Национальное жюри не дало DARA ни одного.

