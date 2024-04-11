Стильные луки, едва заметные брови и фотосессии на улице: как выглядела Jerry Heil в детстве. Фото

Украинская 28-летняя певица Яна Шемаева, более известная по псевдониму Jerry Heil, поделилась своими детскими фото, которые опубликовал ее фан-аккаунт. Звезда в шутку поблагодарила, что с 15 лет у нее "отросли брови", которые тогда были едва заметны.

Многие фанаты помнят внешние изменения артистки и ее эксперименты с образами уже после написания хита "Охрана Отмена", однако звезда активно ведет соцсети около 10 лет, поэтому в сети можно найти много ее детских фото. Именно эти кадры решили показать OBOZ.UA.

Как и многие украинские дети 00-х, представительница Украины на Евровидени 2024 имела календарь со своим детским фото, устраивала фотосессии с друзьями посреди улицы, снималась в школе и т.д.

"4Б класс – я чувствовала себя очень модной в том свитере и адиках на широкой платформе, которые мама купила мне на рынке рядом со школой", – писала Jerry Heil.

Будучи подростком, она носила стильные на то время кепки и бомберы, делала селфи с различными эффектами и экспериментировала с позами. Сейчас эти кадры у звезды вызывают теплое чувство ностальгии.

В блоге певицы можно найти немало воспоминаний о школьной жизни. Свои детские годы артистка провела в городе Василькове Киевской области.

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