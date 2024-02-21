Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет

Певец и народный артист Украины Павел Зибров поздравил свою дочь с днем рождения и посвятил ей чувственные строчки одной из своих песен. Диане Зибровой исполнилось 27 лет.

В честь праздника звезда также поделился фотографиями именинницы на своей Instagram-странице. "Это самый счастливый день в моей жизни! Как быстро пролетели годы", – говорится в сообщении.

"Ты стала моим лучшим помощником в творчестве, настоящим профессионалом своего дела! Я горжусь тобой и радуюсь твоим успехам", – добавил певец. Как известно, Диана Зиброва работает в PR и SMM сфере.

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