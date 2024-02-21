newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
2,1 т.
Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет

Певец и народный артист Украины Павел Зибров поздравил свою дочь с днем рождения и посвятил ей чувственные строчки одной из своих песен. Диане Зибровой исполнилось 27 лет.

В честь праздника звезда также поделился фотографиями именинницы на своей Instagram-странице. "Это самый счастливый день в моей жизни! Как быстро пролетели годы", – говорится в сообщении.

Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет

"Ты стала моим лучшим помощником в творчестве, настоящим профессионалом своего дела! Я горжусь тобой и радуюсь твоим успехам", – добавил певец. Как известно, Диана Зиброва работает в PR и SMM сфере.

Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет
Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет
Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет
Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет
Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет
Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Павел Зибров назвал трех самых сексуальных звезд Украины: среди них 22-летняя певица.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!