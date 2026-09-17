Стартовал новый сезон "Зрадників": Рамина Эсхакзай травмировала ногу в начале съемок, останется ли она в проекте

7 сентября на SWEET.TV стартовал второй сезон "Предателей". В день премьеры на платформе вышли сразу два эпизода. А новые выпуски шоу будут выходить каждый четверг.

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Об этом сообщила пресс-служба Sweet.tv

Новый сезон "Зрадників" – динамичнее, острее и эмоциональнее

21 участник вновь оказался во дворце Шенборнов, где отныне никто не может быть уверен в том, кому стоит доверять. На кону – 1 миллион гривен, а главный вопрос игры остается прежним: кто здесь "верный", а кто – "предатель"?

"Второй сезон "Предателей" – динамичнее, острее и эмоциональнее. Мы собрали максимально разнообразных участников – по возрасту, профессиям, опыту и характерам. Обновили и сам мир шоу: открыли новые локации, добавили новых героев, артефакты и испытания. Игра начинается сразу, а вместе с ней – конфликты, неожиданные союзы и решения, которые нужно принимать здесь и сейчас", – говорит о новом сезоне шоураннер проекта Елена Кричковская.

Среди 21 участника второго сезона – интервьюер Рамина Эсхакзай, журналистка Диана Бондаренко, модель Татьяна Брик, блогеры Дмитрий Варварук и Александра Власенко, писатель Андрей Кокотюха, политтехнолог Сергей Гайдай, комик Константин Трембовецкий и другие герои.

На Рамину наехала фигура коня весом в несколько тонн

Первый день съемок стал для Рамины Эсхакзай испытанием еще до начала самой игры. Во время первого задания на её ногу наехала деревянная фигура лошади весом в несколько тонн. Несмотря на травму, Рамина продолжила участие в проекте, однако больше всего переживала, что из-за неё может быть вынуждена покинуть игру.

"Я вообще не ожидала, что уже в самом начале съемок получу травму. Во время испытания на мою ногу наехала деревянная фигура лошади весом в несколько тонн. Сначала я думала, что просто очень больно, но когда сняла носок и увидела синий опухший палец, стало страшно. Нога болела на протяжении съемок, пришлось принимать лекарства и подгонять обувь. Но больше всего я боялась, что из-за травмы меня попросят покинуть шоу. Было страшно подумать: первый день — и всё может закончиться уже здесь. Поэтому я просто искала способ продолжать", – рассказала Рамина Эсхакзай.

"Зрадники" – украинская адаптация международного формата The Traitors и эксклюзивный проект Sweet.tv. Ведущий второго сезона – народный артист Украины Алексей Гнатковский.