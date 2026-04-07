'Стало противно'. Валерий Харчишин вспомнил единственную попытку спеть на русском и почему ему до сих пор стыдно за песню, написанную в Москве

Музыкант Валерий Харчишин поделился, что они с коллегами по группе "Друга ріка" всегда имели несокрушимую позицию относительно того, что будут создавать композиции исключительно на украинском языке. Исполнитель лишь однажды попытался отойти от такого убеждения и спеть трек на русском, однако мгновенно почувствовал сильное отвращение.

Кроме того, как рассказал знаменитость в проекте "Зі своїми по суті", тогда у него возникли серьезные проблемы с написанием текста, ведь песня создавалась на студии в стране-агрессоре. Он долго не мог собраться с мыслями и сейчас чувствует только стыд за эту музыкальную работу.

"Когда мы попытались спеть одну песню на русском, мне стало настолько отвратительно. Это было записано в России, когда нас пригласил товарищ, который имел там студию. У меня не было текста, ходил в лесу под Москвой, и мне ничего в голову не лезло. В конце концов я написал на русском языке текст, за который мне стыдно. Я почувствовал себя очень плохо тогда. Я почувствовал себя так, будто я надел одежду, которая не по размеру, и она мне давит. Эта маска была неудобной и отвратительной", – вспомнил артист.

В карьере Валерия Харчишина было несколько коллабораций с россиянами. Во время одного сотрудничества он еще раз попытался спеть фрагмент композиции на языке страны-агрессора, однако был настолько недоволен результатом, что работа в конце концов нигде не была представлена.

В другой раз участники "Другої ріки" записали совместный трек с группой ТОКИО, где звучал украинский. Однако, как поделился Харчишин, трек был вычеркнут из концертной программы коллектива, ведь соавторы сейчас спокойно гастролируют в РФ и не выступают против политики Кремля.

"Была коллаборация, когда мне пришлось петь с россиянином. Это украинец, но он имеет российскую идентичность. Я решил петь на украинском, а он на русском. Жаль, что мы эту песню не исполняем. Песня не плохая, но человек, в сотворчестве с которым она родилась, к сожалению, оказался подонком", – высказался музыкант.

