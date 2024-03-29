СМИ еще раз подтверждают, что американский актер Том Круз разошелся с российской светской львицей Эльсиной Хайровой. Ранее сообщалось, что пара пережила разрыв после того, как звезда познакомилась с детьми россиянки.

Инсайдеры говорят: Круз сделал это во избежание проблем с бывшим Хайровой – российским олигархом и торговцем бриллиантами Дмитрием Цветковым. Об этом сообщает Page Six.

Вскоре после того, как стало известно о романе американца и россиянки, ее экс-муж дал большое интервью изданию Daily Mail, подробно рассказав об 11-летнем браке с Эльсиной. "Она любит все лучшее в жизни и имеет роскошный вкус на дорогие вещи. Том должен держать свои глаза и кошелек широко открытыми", – предупредил Цветков.

По информации близкого к Крузу источника, статья обеспокоила команду знаменитости. "Он снимается, а ее муж каждый раз, когда о Томе вспоминают в прессе, говорит всякую гадость. Они просто не хотели иметь дело с бывшим мужем, который каждые несколько недель придумывает новую чушь", – говорит инсайдер.

Цветков, предпочитающий термин "магнат", а не "олигарх", также несколько неожиданно назвал Круза во время интервью своим "любимым актером". Россиянин добавил, что разговаривал с голливудским продюсером о том, чтобы звезда сыграл его в биографическом фильме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что пара разошлась почти сразу после того, как звезда Голливуда познакомился с детьми Хайровой, а таблоиды распространили слухи о серьезности его намерений.

Впервые про роман Эльсиной и Тома заговорили в декабре прошлого года. Пресса узнала, что она является дочерью путиниста и экс-депутата Госдумы РФ. К тому же, в сети нашли видео, где террористы благодарят россиянку за беспилотники, приборы ночного видения и бронезащиту для армии кафиров.

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