Всемирно известный американский актер и режиссер Том Круз разошелся с российской светской львицей Эльсиной Хайровой, которая является дочерью политика-союзника Путина, бывшего депутата Госдумы РФ Рината Хайрова и экс-женой российского олигарха Дмитрия Цветкова. Разрыв пары произошел почти сразу после того, как звезда Голливуда познакомился с детьми россиянки, а таблоиды распространили слухи о серьезности его намерений.

Друзья знаменитости сообщают, что именно актер разорвал отношения с Хайровой. Их слова передали журналисты The Sun.

Инсайдеры рассказали, что 61-летний Круз охладел к роману с 36-летней девушкой, но хотел остаться друзьями, поскольку они живут в одном доме в Лондоне.

"Окончить все на плохой ноте было бы неудобно, если бы они столкнулись друг с другом в лифте. Между ними нет никаких обид, и для Тома их отношения просто пошли своим чередом", – рассказали друзья актера.

Напомним, что звезда культовой серии фильмов "Миссия невыполнима" познакомился с разведенной миллионершей Хайровой, когда друг привел ее на одно из его эксклюзивных воскресных чаепитий в его пентхаусе в Гайд-парке в Лондоне.

По словам источников, Круз чувствует себя в Лондоне "комфортнее", чем в Лос-Анджелесе, и устраивает там еженедельные вечеринки во второй половине дня для элитной публики. "У него есть дворецкие и домашние пирожные, и все это очень по-британски. Круз нанял персонал и ди-джея, а гости подписали соглашения о неразглашении", – раскрыл инсайдер.

Со своим предыдущим мужем Хайрова развелась в 2021 году. Их разрыв попал в международные заголовки, поскольку предметом спора стали миллионы, в том числе особняк в английском графстве Суррей, пять лондонских квартир, Bentley и Ferrari, ювелирные украшения Cartier и произведения искусства Пьера-Огюста Ренуара и Марка Шагала. Цветков рассказывал, что развод стоил ему 150 миллионов фунтов стерлингов (188 миллионов долларов), и что он потратил 10 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов долларов) на одежду и 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) на сумочки за 11 лет брака .

От российского олигарха у женщины двое детей: 13-летний сын Тамир и шестилетняя дочь Ева.

Между тем сама Эльсина Хайрова причастна к убийству украинских детей и гражданских в целом. В сети нашлось видео, где террористы благодарят россиянку за беспилотники, приборы ночного видения и бронезащиту для армии окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, Том Круз проводил много времени с Эльсиной Хайровой, но все же пытался в публичных местах избегать избранницы, чтобы не попадать в объективы камер. Ради россиянки, проживающей в Великобритании, актер находился в Лондоне и регулярно наведывался к любимой домой. Подробности – в материале.

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