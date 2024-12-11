Стало известно, кто может представить Украину на Евровидении 2025: лонг-лист Нацотбора

В сети сообщили имена артистов, попавших в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025. В списке конкурентов как известные, так и малоизвестные имена.

Видео дня

Список групп и сольных исполнителей сообщило "Суспільне". Финалисты Нацотбора будут названы в конце декабря. А вот определение представителя Украины состоится 8 февраля 2025 года в прямом эфире. Создавать телеверсию программы будет компания Starlight Production, владеющая следующими телеканалами: СТБ, ICTV, ICTV Ukraine, Новий канал, М1, М2 и ОЦЕ.

В отборе попавших в лонг-лист участников принимала участие Тина Кароль, которая в этом году стала музыкальным продюсером конкурса. Именно она обратилась к другим кандидатам в видео и призвала дорабатывать свои треки и подавать их на Нацотбор в следующем году.

Кто попал в лонг-лист

ENLEO

BRYKULETS

FIÏNKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

АБІЄ

ДК Енергетик

Маша Кондратенко

МУАЯД

Слухай Сашу

Влад Шериф

Напомним, Евровидение 2025 состоится в Швейцарии, в городе Базель. Победителями 68 песенного конкурса стали представители страны – Nemo, поэтому их родина взяла на себя ответственность стать страной-хозяйкой шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из звезд боролся за возможность представить Украину на Евровидении 2025 или намекал на это. В этом году многие артисты решили показать свое музыкальное мастерство.

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