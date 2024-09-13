Нацотбор на Евровидение 2025: Тина Кароль сделала заявление о своем участии в шоу

Популярная украинская певица Тина Кароль заявила о том, что примет участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение 2025 года. Впрочем, есть один нюанс: артистка появится на событии не в качестве участницы, а как музыкальный продюсер.

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Об этом стало известно с официальной Instagram -странице Суспільне Євробачення. Организаторы Нацотбора отметили, что на следующей неделе стартует прием заявок на участие в шоу. Тогда же будут объявлены новые детали относительно условий участия и процесса отбора. Прошлогодним музыкальным продюсером был певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoboy.

"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и возвращающихся на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", – прокомментировала Кароль.

Напомним, 10 сентября Суспільне подтвердило участие Украины на 69-м песенном конкурсе Евровидения в 2025 году. Шоу должно состояться в Швейцарии после того, как в прошлом году главный приз – хрустальный микрофон – получили певцы Nemo с песней The Code. Почему украинцы возмущены и где состоится конкурс – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как театрально-музыкальная украинская группа Schmalgauzen призналась, изменила ли мнение об участии в Нацотборе на Евровидение после присуждения ему титула "коллектива с самым активным фан-клубом" в 2023 году. Что же решили музыканты – смотрите здесь.

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