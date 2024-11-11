Нацотбор на Евровидение 2025: кто из звезд сразится за возможность представить Украину или намекал на это

Сегодня, 11 ноября, в 12 ночи исчезла возможность украинским певцам и группам подать свою кандидатуру на участие в Нацотборе на Евровидение 2025. В этом году многие артисты решили испытать свое музыкальное мастерство, а вот кому удастся это сделать успешно – станет известно во время Нацотбора 8 февраля 2025 года.

Видео дня

Среди этих исполнителей есть и начинающие молодые люди, и артисты с нескольколетним стажем в шоу-бизнесе. Однако не все они смогут попасть на Нацотбор, ведь перед этим должны пройти этап прослушивания. OBOZ.UA собрал певцов и группы, публично заявившие, что подали заявки, и тех, кто только намекал на это.

Первым, кто заговорил о сцене Нацотбора на Евровидение 2025, был Артем Пивоваров. Еще весной он обратился к своим фанатам с вопросом: "Евро 2025?"

Недолго после того о своем стремлении заявила певица СолоХа, а нескольколетний участник Нацотбора LAUD лишь намекнул на продолжение пути на шоу: "Готовиться на Евровидение или еще рано?"

Далее публикуем перечень всех артистов, которые сообщили или намекнули на участие в конкурсе (аудиоматериал не конкурсный, а только репрезентацией творчества).

Кто публично сообщил, что подал заявку:

MOLODI

Ziferblat

СолоХа

KÓRNEL

ENLEO

Zelenooka

TESLENKO

oneWITCH

Після Дощу

Alice Change

Ульяна Шуба

Anka & Анна Тульева

ILKIV

Кто намекал на свое участие:

Roxolana

TUMAZAR

Кажанна

LAUD

Артем Пивоваров

Clonnex

Нынешний музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль призвала исполнителей использовать шанс. Певица также отметила ключевые требования к композициям от артистов. "Важно, что один артист может подать несколько песен: две, три или даже четыре. Их можно подавать даже в демоверсиях", – напомнила звезда, порекомендовав музыкальным талантам экспериментировать.

"Но есть важные критерии отбора: это должны быть оригинальные авторские песни. Треки, созданные на основе других композиций, – не принимаются. Народные песни – не принимаются. Песни, которые уже были опубликованы, даже если это всего 10 секунд, – не принимаются. И помните, что хронометраж песни должен составлять 3 минуты", – добавила Кароль.

Ранее OBOZ.UA писал, сколько средств выделили на финансирование Нацотбора на Евровидение 2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!