Стало известно, какой подарок король и королева могут сделать Меган Маркл на день рождения

4 августа американская экс-актриса и жена принца Гарри Меган Маркл будет праздновать свой 43-й день рождения. Супруги не проведут этот день в Великобритании в компании королевской семьи, однако король Чарльз III и королева Камилла, как утверждается, поздравят именинницу.

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Может быть, они даже готовят для нее особый подарок. Такое мнение Express высказал бывший дворецкий короля Грант Гаррольд.

Он предположил, что монархи не будут публиковать поздравления, ведь герцоги Сассекские отреклись от королевских обязанностей и переехали в США. Однако на личное письмо Меган Маркл может рассчитывать.

"Гарри позаботится о том, чтобы Меган поздравили. Я думаю, они получат послание от короля и королевы, будь то в электронном виде или старомодной почтой. Я все равно думаю, что король и королева пошлют поздравления с днем рождения, несмотря на все, что произошло", – сказал бывший работник дворца.

По его словам, они уже так поступали. Также правители могут прислать невестке подарок из Великобритании.

"Они могут прислать и подарок, но учитывая все, что произошло, его может и не быть. Если бы они все еще продолжали общаться, я могу предположить, что это было бы украшение или что-нибудь из королевской коллекции, которое, возможно, осталось от покойной королевы", – сказал Грант Гаррольд.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно, почему король не отвечает на звонки и письма принца Гарри. Их разговоры заканчиваются не так, как этого хотелось бы монарху.

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