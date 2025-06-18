Стало известно, какое необычное имя Меган Фокс дала своей новорожденной дочери и что оно означает

Американская актриса Меган Фокс выбрала для своего четвертого ребенка, которого родила от рэпера Machine Gun Kelly (Колсона Бейкера), довольно необычное, но символическое имя. Звездные родители решили назвать общую дочь Сагой Блейд.

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Имя малыша рассекретил исполнитель, обнародовав трогательное видео на личной странице в Instagram. Он снял милый момент, где играет девочке веселую мелодию на укулеле.

"Сага Блейд Фокс-Бейкер. Спасибо, Меган Фокс, за прекрасный подарок", – написал новоиспеченный отец.

Как сообщил инсайдер, приближенный к Меган Фокс и Machine Gun Kelly, журналу People, такое оригинальное имя для дочери они выбрали, поскольку считают его "действительно правильным". Источник объяснил: "Сага", что означает "история" или "рассказ", показалось им лучшим выбором. Это новая глава в их жизни, полная смысла и надежды".

В частности, по словам информатора, хотя актриса и поставила точку в отношениях с рэпером, они много времени проводят вместе, воспитывая общую дочь. Исполнитель старается быть хорошим папой.

Напомним, что в январе 2022 года Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились. Пара часто появлялась на публичных мероприятиях, а в ноябре 2024-го актриса сообщила, что ждет от избранника ребенка. Она обнародовала фото с заметным круглым животом, а также положительный тест на беременность.

Однако уже через месяц после объявления радостной новости стало известно, что Меган Фокс разорвала отношения с Machine Gun Kelly. По словам инсайдера, знаменитость приняла такое решение во время совместного отдыха в Вейле, США. Актриса увидела в телефоне экс-избранника "контент который ее расстроил". Точно неизвестно, что именно огорчило селебрити, однако тогда Machine Gun Kelly заподозрили в изменах.

27 марта на свет появилась совместная дочь знаменитостей. Рэпер обнародовал милую запись, где держит новорожденную девочку за крошечную ручку, и написал: "Она наконец-то здесь! Наша маленькая небесная семечка".

Стоит добавить, что с 2010 по 2020 годы Меган Фокс была в браке с голливудским актером Брайаном Остином Грином. За время совместной жизни они стали родителями троих детей: Ноа, Боди и Джорни.

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