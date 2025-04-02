MONATIK рассекретил забавное прозвище своего 3-месячного сына Леона

Украинский певец, композитор и продюсер MONATIK поделился новыми семейными подробностями. Он рассказал, как ласково называет своего 3-месячного сына Леона, а также объяснил, почему выбрал для него такое имя.

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По словам артиста в программе "ЖВЛ", дома малыша зовут Боботик. Это забавное прозвище появилось естественно и сразу прижилось в семье.

"Боботик. Он действительно такой боботик. Ему очень подходит", – рассказал с улыбкой на устах MONATIK.

Кроме того, певец признался, что планирует сделать татуировку в честь сына. Он не раскрыл особых деталей: будь то фото, графический рисунок или имя ребенка.

MONATIK также поделился историей выбора имени сына. Как выяснилось, ключевую роль в этом сыграла его жена Ирина.

"Я подумал, у меня жена – львица. И она сильно этим гордится. Говорит: "Я львица". И эта львица проявляется по-разному: например, у нас любимый мультик – "Король лев". И я говорю: "Назовем сына Лео, Леон". Ты на него смотришь – он Леон", – поделился артист.

Сын Monatik родился в декабре 2024 года. Это уже третий ребенок в семье музыканта. Артист редко рассказывает о личной жизни, однако на этот раз сделал исключение.

Ранее OBOZ.UA писал, что MONATIK рассекретил, какой подарок сделал жене на 8 марта. Презент он выбирал самостоятельно.

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