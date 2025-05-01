Ziferblat признались, сколько заплатили за советы топовым музыкантам, которые уже ездили на Евровидение

Музыканты группы Ziferblat, которые в этом году представят Украину на Евровидении, рассказали, просили ли советов у кого-то из украинских коллег, которые уже ездили от нашей страны на музыкальный конкурс. Исполнители говорят, что встречались с Джамалой, Jerry Heil и alyona alyona, а также мужем Русланы, музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым.

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Об этом Даниил и Валентин Лещинские рассказали OBOZ.UA перед отъездом на Евровидение – в четверг, 1 мая, группа отправилась из Киева в Швейцарию. По словам музыкантов, разговоры с коллегами были дружественными – это не консультации, за которые нужно платить.

"Намеренно мы не встречались с кем-то, чтобы обсудить, как лучше подготовиться, – говорит Даниил Лещинский. – Можно сказать, случайно встретились с Джамалой в кафе. Говорили о ее ощущениях, когда шла к победе в конкурсе в 2016 году. С Яной Шемаевой (артистка Jerry Heil в паре с alyona alyona покоряли в прошлом году Евровидение с треком Teresa & Maria. – Ред.) тоже виделись, а еще с Аленой. Какие советы давали? Они очень личные, возможно, не очень интересны широкой публике, поэтому не буду озвучивать. Но для меня очень важны. То, что проговорили с этими тремя девушками – очень полезно для нас".

"У каждой из них очень разный опыт, – продолжает лидер группы. – Яна с Аленой были фаворитками конкурса и нужно было мощно держать темп, зная, что идут на хорошем месте. У Джамалы была другая история: на первую репетицию ей не успели доставить костюм и вообще, по ее словам, вокруг ее персоны сначала не наблюдалось такого прямо вау-эффекта. И, как рассказывала, настолько была зла из-за того, что не привезли вовремя гардероб, что эта энергия трансформировалась в безумное эмоциональное выступление. И это только помогло песне, потому что она, как мы знаем, очень непростая".

"Еще мы имели разговор с Александром Ксенофонтовым, мужем певицы Русланы – тоже победительницы Евровидения, – добавляет Валентин Лещинский, музыкант группы. – Это было очень интересно с точки зрения музыкальных обсуждений. Оказалось, что он глубоко разбирается в той музыке, которую мы играем. Прошу заметить, что это были не консультации, потому что такого плана встречи – это дороговато, за это нужно платить. У нас просто состоялись очень душевные беседы с коллегами".

Напомним, в этом году Евровидение пройдет с 13 по 17 мая в Базеле, Швейцария. Ziferblat выступит от Украины с песней Bird of Pray. В конкурсе примут участие 37 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победительница предыдущего года – Швейцария.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat рассекретил сувениры, которые везет конкурентам на Евровидение, и рассказал о масштабном сюрпризе для европейцев.

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