Jerry Heil вернется на Евровидение: стало известно, в какой роли

Певица Jerry Heil снова появится на Евровидении – на этот раз в новой роли. Известно, что артистка станет представителем Украины на 69-м песенном конкурсе, который состоится в мае 2025 года в швейцарском Базеле. Именно она объявит баллы украинского национального жюри во время гранд-финала конкурса, что пройдет 17 мая.

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Эту информацию сообщило "Суспільне". Jerry Heil, которая в дуэте из alyona alyona представляла Украину на Евровидении 2024 с композицией Teresa & Maria и завоевала почетное третье место, снова станет частью большой семьи Евровидения. Кроме того, артистка является членом Академии звукозаписи GRAMMY, а также активно популяризирует украинскую музыку на международной арене.

"Евровидение" – это семья. Когда ты становишься ее частью, ваша связь – это навсегда. Это safe place, где ты можешь быть собой, а музыка твоей души может быть услышана. Еще в прошлом году мы говорили, как мечтаем, чтобы украинская музыка звучала по миру не от конкурса к конкурсу, а постоянно – и какая же радость видеть, что теперь это происходит!" – поделилась эмоциями Jerry Heil.

Что известно о Евровидении 2025

Конкурс пройдет 13, 15 и 17 мая в Базеле. Лозунг нынешнего шоу – "Добро пожаловать домой". Ведущими станут Гейзел Брюггер и Сандра Штудер, а в финале к ним присоединится звезда Мишель Гунцикер.

В соревновании примут участие 37 стран. В финал попадут 20 участников из двух полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания) и победительница в прошлом году – Швейцария.

Украину в этот раз представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray – они выступят в первом полуфинале 13 мая под номером 5.

Ранее OBOZ.UA писал, о чем песня Bird of Pray группы Ziferblat и какие шансы на победу в Евровидении 2025 имеет Украина. Творчество музыкального коллектива отличается от других представителей индустрии своей оригинальностью, ведь участники не боятся экспериментировать с жанрами и не хотят работать только в одном направлении.

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