Названо имя победительницы конкурса 'Мисс Вселенная 2024': европейка поразила всех

Представительница Дании Виктория Кьер одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов "Мисс Вселенная 2024" в Мексике. Ее короновала предыдущая триумфатор из Никаригуа Шейнис Паласиос. Виктория Кьер на шоу поразила своей харизмой и красотой что зрителей, что судей.

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21-летняя участница стала первой, кто принес Дании победу на самом известном конкурсе красоты. Ее самой большой конкуренткой была представительница Нигерии Чидимма Адетшина, занявшая второе место. Имя победительницы объявили в официальном Instagram "Мисс Вселенная".

До этого пяти финалисткам задали вопросы на разные темы, в числе о лидерстве и устойчивости. Кьер пришлось рефлексировать, как бы она жила, если бы ее никто не судил. Девушка ответила судьям, что ничего бы не изменила, сказав: "Я живу каждым днем". Когда позже ее спросили, что она хотела бы сказать зрителям, участница призвала "продолжать бороться... независимо от того, откуда вы пришли".

"Я стою здесь сегодня, потому что я хочу перемен, я хочу творить историю, и это то, что я делаю сегодня", – сказала она.

Топ-5 финалисток выглядит так:

Виктория Кьер – Дания Чидимма Адетшина – Нигерия Мария Фернандо Белтран – Мексика. Сучата Чуангсри – Таиланд Илеана Маркес – Венесуэла

В то же время представительница Украины Алина Пономаренко выбыла из конкурса, не попав в 30 лучших. Два дня назад она ошеломила аудиторию дефиле в бикини и национальном костюме. На первом дефиле Алина Пономаренко появилась в образе, которое назвали "Сила земли". Наряд символизирует богатую украинскую землю, покрытую крепкой броней, которая и оберегает государство.

Что известно о Виктории Кьере

21-летняя Виктория Кьер – танцовщица и призер чемпионатов Европы и мира, предприниматель в сфере красоты, защитница психического здоровья и начинающий юрист. "Я ждала этого момента всю свою жизнь", – делилась впечатлениями во время конкурса.

В этом году впервые за 72-летнюю историю "Мисс Вселенная" к конкурсу допустили женщин от 28 лет, беременных, замужних и матерей. Более 20 финалисток были старше старой возрастной границы. Беатрис Нджойя из Мальты стала первой и единственной женщиной в возрасте за 40 лет, дошедшей до финала.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит представительница Украины на "Мисс Вселенная 2024" Алина Пономаренко в реальной жизни и без макияжа.

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