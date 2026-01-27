Стало известно, где Дмитрий Нагиев приобрел себе жилье сразу после начала войны в Украине

После начала большой войны российский актер Дмитрий Нагиев, известный аудитории благодаря сериалу "Кухня", решил приобрести роскошную недвижимость за пределами России. Он стал владельцем апартаментов в пятизвездочном отеле Kempinski Palm Jumeirah, который расположен на западной части искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае.

Видео дня

Как отмечают росмедиа, стоимость жилья на берегу Персидского залива составляет более 300 миллионов рублей (примерно 90 000 000 грн). Возле недвижимости актера есть 11-километровая набережная, аквапарк и смотровые площадки с впечатляющими видами.

По данным пропагандистов, заключить сделку о покупке апартаментов Дмитрию Нагиеву помогла местная риелторская контора. Отмечается, что для получения скидки и специального предложения звезда "Кухни" даже согласился сняться в двух эксклюзивных интервью. Однако ему все же пришлось заплатить около 12 тысяч рублей (3600 грн) за сборы на получение документа, подтверждающего право собственности, и 85 тыс. руб. (25 500 грн) за перевод права владения недвижимостью.

Потратив эту сумму, кроме апартаментов, Дмитрий Нагиев получил доступ к частному пляжу и бассейну, консьерж-сервис, услуги клининга и круглосуточную охрану. Внутри его жилья много золота и дизайнерский ремонт. Из недостатков роскошного жилья можно выделить то, что холл и ресторан являются общими для владельцев апартаментов и посетителей отеля.

Как отмечают росмедиа, Дмитрий Нагиев уже даже успел начать собственное дело в Дубае. Он запустил мастер-классы по личностному росту. За двухдневный интенсив актер хочет получить 310 тысяч рублей (93 000 грн), недельный – 511 тыс. (153 300 грн), а за VIP-занятия придется отдать 1,5 млн рублей (450 000 грн). Однако, как говорил сам актер, курсы не приносят ему большой доход, мол, аренда зала и другие расходы слишком высоки.

И все же Дмитрий Нагиев до сих пор остается одним из самых высокооплачиваемых артистов в РФ. За один съемочный день он может получить до 5 млн руб. (1 500 000 грн), а за выступление в период зимних праздников примерно 95 тыс. евро (4 816 500 грн). И все же, несмотря на такой доход, Нагиев подсчитал, что не будет получать высокую пенсию в стране-агрессоре: "У меня российская пенсия, посчитал – 20 тысяч (6000 грн) будет в рублях".

Кстати, после 24 февраля 2022 года Дмитрий Нагиев отказался вести какие-либо проекты на российском телевидении. Хотя сам актер не объясняет это решение, его коллеги не избегают комментариев. Исполнитель Сергей Рогожин связывает исчезновение артиста с ТВ с большим количеством работы в кино, тогда как Ксения Собчак называет причиной его ухода начало так называемой "СВО". По словам ведущей, работа на "Первом канале" представляет определенный риск введения западных санкций, поэтому Нагиев решил обезопасить себя.

Но исчезновение с телевидения не обезопасило Дмитрия Нагиева от критики в родной России. Во время презентации фильма "Елки 12" актер публично заявил, что общество устало от военных тем в кино, а пропагандистские проекты превращается в якобы серую и грязную реальность. Из-за таких слов на артиста набросились россияне, а депутат Курской областной думы даже потребовал, чтобы его внесли в перечень "иноагентов".

Перед Новым годом Нагиев попытался "отбелить" репутацию перед российской аудиторией, поэтому записал неоднозначный ролик, где сказал: "Из моих слов сделали атаку. Атаку на меня, атаку на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И все, что здесь происходит, каждого из нас касается в первую очередь". Кроме того, актер пожелал фанатам "победы во всем", что некоторые украинцы восприняли как скрытый антивоенный подтекст.

Несмотря на то, что ни одного прямого заявления об осуждении террористического вторжения РФ на территорию Украины не прозвучало, некоторые граждане нашей страны начали благодарить Нагиева за поддержку. А вот россияне обвинили артиста в двусмысленности и нежелании прямо выразить свою позицию.

