Шнуров из 'Ленинграда', который якобы отказался помогать оккупантам, показал свое истинное лицо после угроз отменить концерты

Недавно российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров попал в громкий скандал в РФ, поскольку якобы отказался финансировать оккупантов, из-за чего оказался в "черном списке" Кремля. Однако очень быстро музыкант успел продемонстрировать свое истинное лицо, заявив, что поддерживает связь с бойцами так называемой "СВО".

Он резко высказался о руководителе Федерального антикоррупционного проекта Виталии Бородине, который угрожал отменить все концерты коллектива, и сообщил, что о нем даже не слышали в российской армии. Громкое заявление артиста появилось на просторах пропагандистских медиа.

"Многих бойцов "СВО" я знаю лично. Они мне сказали, что ни о каком Бородине ничего не слышали. Тем более не просили какого-то Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению. "Кто это? Мы его не знаем! Пусть идет на х*й!", – так и сказали", – выдал фронтмен "Ленинграда".

Почему Шнуров попал в немилость в Кремле

26 августа руководитель Федерального антикоррупционного проекта Виталий Бородин обратился к музыканту с предложением оказать финансовую помощь армии РФ в размере 50 миллионов рублей (15 млн гривен). Он был убежден, что Сергей Шнуров сможет без проблем отдать такую сумму, однако получил отказ. Уже на следующий день организация Бородина подготовила официальные обращения к губернаторам регионов с просьбой отменить все концерты "Ленинграда" на период войны. В гневном заявлении прокремлевский деятель выдал, что Шнурову "эпатажные выходки на сцене, вроде участия в обнаженных перформансах, кажутся более привлекательными, чем реальное участие в жизни страны".

После таких высказываний музыкант заблокировал Бородина во всех соцсетях. По его мнению, таким образом Шнуров в очередной раз продемонстрировал свою настоящую гражданскую позицию: "Его проблемы с "СВО" не интересуют. Возможно, он имеет активы в странах НАТО и боится санкционных последствий"

Что известно о позиции фронтмена группы "Ленинград"

Сергей Шнуров имеет довольно неоднозначную позицию относительно войны. Так, например, в марте 2022 года музыкант выпустил клип на композицию, в которой жестоко прошелся по "элите России", которые выехали из РФ после начала полномасштабного вторжения. В песне говорится, что российские знаменитость боятся не войны, а потери своих денег. В том же году Шнуров высмеял цензуру в России. Тогда в стране-агрессоре запретили употреблять слово "война", вместо которого используют "спецоперация".

"Запрет – это в любом случае знак бессилия. Политтехнология должна иметь мягкую силу. Ты должен выигрывать в риторике, ты должен выигрывать в споре. Если мы запретим слово "брюнетка", то что, все блондинками станут? Нет", – говорил музыкант.

Уже в августе 2022 года лидер "Ленинграда" поехал в так называемую "ЛНР" вместе с террористом и ныне покойным лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Они готовились к съемкам пропагандистской ленты. А вот в 2023-м коллектив Шнурова выступил на концерте в Лужниках в честь 875-летия Москвы. Поздравить город группа "Ленинград" решила треком о полностью сгоревшей столице РФ и ее жителях, в том числе и Владимире Путине.

