Стало известно, чем занималась Кейт Миддлтон дома во время восстановления после операции на брюшной полости

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, находясь на больничном после перенесенной операции на брюшную полость, хоть и не могла выполнять свои обязанности, но работала над "делом всей жизни". Еще в прошлом году она запустила проект Королевского центра раннего детства Shaping Us, активному развитию которого смогла уделить много времени во время реабилитации.

Ранее Кенсингтонский дворец сообщал, что принцесса вряд ли выйдет на публику до Пасхи. Как отмечает Daily Mail, возобновление работы над проектом раннего развития детей свидетельствует о ее готовности вернуться к обязанностям.

Несмотря на тяжелую реабилитацию после сложной операции, преданность королевского лица этому проекту оставалась непреклонной. Миддлтон лично внесла предложение о внедрении нового инструмента для наблюдения за детьми после того, как увидела подобную систему в Дании во время одного из своих королевских визитов.

Этот инструмент, известный как Alarm Distress Baby Scale, регистрирует разные показатели: от зрительного контакта до уровня активности. Он помогает родителям и медицинскому персоналу лучше понять поведение и развитие малышей и именно это может спасти жизнь и улучшить здоровье ребенка.

Миддлтон активно сотрудничала со специалистами и наблюдала результаты исследований. Ее усилия и вклад уже привели к позитивным изменениям, ведь те, кто согласился на участие, отметили, что ADBS помог им понять поведение и развитие младенцев. Благодаря использованию этого специализированного инструмента можно на ранних стадиях выявить любые проблемы с развитием малыша.

"Принцесса постоянно вносила изменения в течение всего процесса", – рассказал представитель Кенсингтонского дворца.

"Кампания в основном направлена на то, чтобы привлечь внимание к критической важности раннего детства и того, как оно формирует взросление. В течение этого времени мы закладываем основы и строительные блоки для жизни. И это тогда, когда мы учимся воспринимать себя, других и мир, в котором живем. Вот почему важно не только понимать уникальную важность наших ранних лет, но и знать, что мы все можем сделать, чтобы помочь вырастить будущие поколения счастливых и здоровых взрослых", – рассказывала концепцию проекта принцесса еще во время его запуска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что до сих пор неизвестно причину, по которой Кейт Миддлтон перенесла операцию. Из-за ее длительного отсутствия на публике поклонники королевской семьи начали переживать за физическое состояние принцессы, а некоторые даже пытались получить доступ к конфиденциальным данным истории болезни из частной лондонской клиники. В настоящее время руководство больницы начало срочное расследование, а Миддлтон уже сообщили об этом инциденте.

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