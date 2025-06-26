Стало известно, будут ли дети принца Гарри иметь королевские полномочия после того, как принц Уильям займет престол

Двое маленьких детей принца Гарри и Меган Маркл не смогут получить официальных ролей в королевской семье Великобритании, когда их дядя принц Уильям займет престол после своего отца Чарльза III. Как пояснили эксперты, поскольку Арчи и Лилибет растут в США, они совершенно не знакомы с традициями и правилами жизни королевской семьи, поэтому и не будут иметь полномочий.

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Соответствующую информацию сообщили на сайте Fox News. По словам королевских экспертов, герцог Сассекский сам стал творцом такого будущего для своих сына и дочери, когда принял решение уехать из Великобритании.

"Это полный абсурд, если принц Гарри и Меган Маркл верят, что их дети однажды смогут стать королевскими особами, исполняющими официальные роли. Такие права – это не просто мечта, это граничит с иллюзией. Это американские дети, которых воспитывали за океанами, подальше от монархии, без всякого контакта с обычаями, культурой или преемственностью, определяющими королевскую жизнь. Гарри сам закрыл эту дверь, как только сел в частный самолет Тайлера Перри и рассказал историю своей жизни в книге "Запасной", – сказала ведущая Кинси Скофилд.

Такое заявление эксперт сделала после того, как инсайдеры сообщили, что принц Гарри хотел бы сохранить королевские титулы – Ее и Его Высочество – для своих детей. Это позволило бы Арчи и Лилибет самостоятельно решить, хотят ли они выполнять королевские обязанности когда вырастут. Однако, по словам специалистов, такое развитие событий очень маловероятно.

"Они не представляют, как вписаться в королевскую жизнь. Почему Гарри и Меган вообще хотят этого для своих детей? Они отказались от своих полномочий, изобразили британскую королевскую семью в самом неприглядном свете и сбежали от нее как можно дальше!", – отметила эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, как королева Камилла относится к скандалу между Чарльзом III и принцем Гарри.

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