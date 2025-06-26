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Стало известно, будут ли дети принца Гарри иметь королевские полномочия после того, как принц Уильям займет престол

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Стало известно, будут ли дети принца Гарри иметь королевские полномочия после того, как принц Уильям займет престол

Двое маленьких детей принца Гарри и Меган Маркл не смогут получить официальных ролей в королевской семье Великобритании, когда их дядя принц Уильям займет престол после своего отца Чарльза III. Как пояснили эксперты, поскольку Арчи и Лилибет растут в США, они совершенно не знакомы с традициями и правилами жизни королевской семьи, поэтому и не будут иметь полномочий.

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Соответствующую информацию сообщили на сайте Fox News. По словам королевских экспертов, герцог Сассекский сам стал творцом такого будущего для своих сына и дочери, когда принял решение уехать из Великобритании.

Стало известно, будут ли дети принца Гарри иметь королевские полномочия после того, как принц Уильям займет престол

"Это полный абсурд, если принц Гарри и Меган Маркл верят, что их дети однажды смогут стать королевскими особами, исполняющими официальные роли. Такие права – это не просто мечта, это граничит с иллюзией. Это американские дети, которых воспитывали за океанами, подальше от монархии, без всякого контакта с обычаями, культурой или преемственностью, определяющими королевскую жизнь. Гарри сам закрыл эту дверь, как только сел в частный самолет Тайлера Перри и рассказал историю своей жизни в книге "Запасной", – сказала ведущая Кинси Скофилд.

Стало известно, будут ли дети принца Гарри иметь королевские полномочия после того, как принц Уильям займет престол

Такое заявление эксперт сделала после того, как инсайдеры сообщили, что принц Гарри хотел бы сохранить королевские титулы – Ее и Его Высочество – для своих детей. Это позволило бы Арчи и Лилибет самостоятельно решить, хотят ли они выполнять королевские обязанности когда вырастут. Однако, по словам специалистов, такое развитие событий очень маловероятно.

Стало известно, будут ли дети принца Гарри иметь королевские полномочия после того, как принц Уильям займет престол

"Они не представляют, как вписаться в королевскую жизнь. Почему Гарри и Меган вообще хотят этого для своих детей? Они отказались от своих полномочий, изобразили британскую королевскую семью в самом неприглядном свете и сбежали от нее как можно дальше!", – отметила эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, как королева Камилла относится к скандалу между Чарльзом III и принцем Гарри.

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